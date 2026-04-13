Police Recruitment : कोरोनाने हिरावले आई-वडिलांचे छत्र, पण साळेगावच्या नितेशने कष्टाने मिळविले यशाचे पत्र

कन्नड - आयुष्यात सर्व काही सुखसोयी असतानाही अनेकदा आपण परिस्थितीला दोष देतो. मात्र, ज्याचे आई-वडिलांचे छत्र हरपले आहे, ज्याच्यासमोर भविष्याचा अंधार आहे, असा एखादा तरुण जेव्हा जिद्द, मेहनतीच्या जोरावर जिवनात काहीतरी करुन दाखवण्याचे स्वप्न उराशी बाळगतो, तेव्हा त्याचे यश खरच वाखाणण्याजोगे असते. कन्नड तालुक्यातील साळेगाव येथील नितेश शंकरलाल जैस्वाल या युवकाने हेच सिद्ध करून दाखवले आहे..कोरोना काळात आई-वडिलांचे निधन झाल्यानंतर आलेल्या भीषण संकटावर मात करत नितेशने पालघर पोलीस दलात झेप घेतली आहे. त्याच्या या यशानंतर साळेगावात रविवारी (ता.१२) रोजी जणू दिवाळी साजरी करण्यात आली. नितेशचा हा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. कोरोनाच्या भीषण लाटेत नितेशच्या आईचे निधन झाले. त्या धक्क्यातून सावरतो न सावरतो तोच, महिनाभरात वडिलांचेही छत्र हरपले. अवघ्या २२ व्या वर्षी नितेश पोरका झाला..मोठ्या बहिणीचा आधार होता, पण तिच्या लग्नानंतर जबाबदारीचे ओझे आणि एकाकीपण अधिक वाढले. पोटाची खळगी भरण्यासाठी नितेशने शेतीकाम आणि मोलमजुरी केली. मात्र, मनात पोलीस होण्याचे स्वप्न जिवंत होते. छत्रपती संभाजीनगर येथे राहून, कोणतीही महागडी खासगी शिकवणी न लावता नितेशने केवळ स्वतःच्या जिद्दीवर अभ्यास सुरू ठेवला. 'कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती' या उक्तीप्रमाणे एका वर्षाच्या कठोर परिश्रमानंतर त्याने पोलीस भरतीत यश संपादन केले..गावात फटाक्यांची आतषबाजी आणि मिरवणूकनितेशची निवड झाल्याचे वृत्त गावात समजताच आपल्याच कुटुंबातील एखादा मुलगा मोठा अधिकारी झाल्याच्या भावनेतून साळेगावकरांनी पेढे वाटले आणि फटाके फोडून गुलाल उधळला. वाजत-गाजत काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत महिला आणि तरुणांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होतो..प्रतिक्रिया -'माझ्या परिस्थितीनेच मला घडवले. आज मी जे काही आहे ते केवळ जिद्द आणि कष्टाच्या जोरावर. गावकरी आणि मित्रपरिवाराने दिलेली साथ मी कधीच विसरू शकणार नाही.'- नितेश जैस्वाल (नवनियुक्त पोलीस शिपाई).