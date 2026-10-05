Gangapur News : अवैध दारू विक्री वाढल्याने वरखेड गावात महिला व ग्रामस्थांनी काढला गांधीगिरी मोर्चा; दारू विक्रीविरोधात ग्रामसभेत ठराव मंजूर

- रामेश्वर अमृतेगंगापूर - तालुक्यातील वरखेड येथे वाढलेल्या अवैध दारूविक्री रोखण्यासाठी ग्रामस्थ महिला व लोकप्रतिनिधींनी सोमवारी ता. ५ रोजी आक्रमक पवित्रा घेत गावात अवैध धंदे बंद करा, व्यसनमुक्त गाव करा अशा घोषणा देत मोर्चा काढला. या मोर्च्या दरम्यान अवैध दारू विक्री करणाऱ्याच्या घरी जाऊन अनोख्या पद्धतीने गांधीगिरी करत त्यांचा शॉल देऊन सत्कार करण्यात आला..यापुढे गावात दारूविक्री सुरू ठेवल्यास कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. वरखेड गावात काही दिवसांपासून अवैध दारूविक्रीचा सुळसुळाट वाढला असून, यामुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. सततच्या भांडणामुळे आणि अपघातांमुळे गावातील अनेक कुटुंबात अशांतता आहे. यामुळे महिलांनी एकत्र येत संताप व्यक्त केला. या आंदोलनात शेतकरी नेते वाल्मीक शिरसाठ आणि पंचायत समितीचे उपसभापती राजेश हिवाळे यांनी सहभाग घेतला..त्यांनी पीडित महिला व ग्रामस्थांशी संवाद साधताना सांगितले गावात कुणीही दारूविक्री करू नये अन्यथा प्रशासनाच्या माध्यमातून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त ता.२ ऑक्टोबर रोजी सरपंच दिलीप वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सर्वसाधारण ग्रामसभेत गावात अवैध दारूविक्री पूर्णपणे बंद करण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला होता..या सभेत अवैध दारूमुळे गावात आपापसात भांडणे होऊन या भांडणातून एकाचा मृत्यू झाल्याची गंभीर घटना घडली आहे. अवैध दारूच्या दुकानांमुळे कौटुंबिक वाद आणि हाणामारी वाढली आहे. व्यसनाधीन व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी जुगार खेळत असल्याने महाविद्यालयीन मुली व महिलांना सुरक्षित वातावरण उरलेले नाही..व्यसनाधीनतेमुळे मुले आई-वडिलांना मारहाण करत घरातील अन्नधान्य व मोबाईल गहाण ठेवून दारू पिण्याच्या प्रकारांमुळे गावाची शांतता भंग होत आहे. असे ठरावात म्हटले आहे. ठरावावर गावातील शेकडो महिला व ग्रामस्थांच्या सह्या आहेत. तसेच प्रशासनाने या निर्णयाची त्वरित दखल घेऊन गावातील अवैध दारू अड्डे बंद करावेत. अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा महिला व ग्रामस्थांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.