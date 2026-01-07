Phulambri News : शाळेसाठी जीव धोक्यात! एकदा पडले, तरी थर्माकोलवरून प्रवास सुरूच

फुलंब्री - तालुक्यातील शेवता खुर्द व शेवता बुद्रुक या गावांच्या मधोमध गिरजा नदी आहे. सध्या ही नदी दुथडी भरून वाहत आहे. नदीवर पूल नसल्यामुळे एका गावातील विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या गावात शाळेत जाण्यासाठी ग्रामस्थांनी थर्माकोलची बोट केली होती. त्यावरून विद्यार्थ्यांची शिक्षणासाठी जीवघेणी कसरत सुरू होती. ‘सकाळ’ने याकडे लक्ष वेधले होते. पण, प्रशासनाला जाग आली नाही..मात्र, पंधरा दिवसांपूर्वी दोन मुले या थर्माकोलवरून थेट नदीत कोसळली. सुदैवाने त्यावेळी उपस्थित नागरिकांनी प्रसंगावधान राखून त्यांचे प्राण वाचविले. मात्र, पुढच्या वेळी अशी घटना घडल्यास नशीब साथ देईल, याची खात्री कोण देणार? या अपघातानंतरही प्रशासन जागे झाले नाही. ही चिंताजनक बाब आहे. ग्रामस्थांनी पुन्हा थर्माकोल बांधून मुलांना शाळेत पाठवले, कारण शिक्षण थांबवायचे नाही..दररोज लहान मुले, विद्यार्थिनी थर्माकोलवरून वाहत्या नदीतून शाळेत जात आहेत. पाण्याचा वेग, घसरण, तोल जाण्याचा धोका यामुळे त्यांचा प्रवासाचा प्रत्येक दिवस मृत्यूशी शर्यत ठरत आहे. ग्रामस्थ म्हणाले, की हा प्रश्न आजचा नाही.वर्षानुवर्षे गिरीजा नदीवर पूल बांधण्याची मागणी होत आहे. मात्र, फक्त पाहणी, आश्वासने आणि फाइल फिरविण्यापलीकडे काहीच झालेले नाही. एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यावरच प्रशासन हालचाल करणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे..प्रशासनाने जबाबदारी स्वीकारावीनदीवर तातडीने कायमस्वरूपी पूल उभारावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालून सुरू असलेली ही थर्माकोलवरील शाळा आता तरी थांबवावी आणि प्रशासनाने जबाबदारी स्वीकारावी, अशी आक्रमक मागणी होत आहे..शेवता येथील गिरिजा नदीतून प्रवास करताना थर्मकोलवर वजन जास्त झाल्याने शाळेत जाताना पंधरा दिवसांपूर्वी दोन मुले नदीपात्रात पडली होती. नागरिकांनी प्रसंगावधान राखत त्यांना वाचविले. परंतु, पुन्हा अशी घटना घडणार नाही, याची खात्री कोण देणार? त्यामुळे प्रशासनाने त्वरित पुलाचे काम हाती घ्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू.- साईनाथ बेडके, पालक, शेवता बुद्रुक.फुलंब्री तालुक्यातील शेवता येथील ग्रामीण रस्ता हा देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडे आहे. मात्र, नागरिकांची मागणी लक्षात घेता बांधकाम विभागाने नाबार्ड योजनेअंतर्गत शासनाकडे नवीन पुलासाठी प्रस्ताव पाठविलेला आहे. हा पूल मंजूर झाल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल.- साहेबराव जाधव, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, फुलंब्री.शेवता खुर्द व शेवता बुद्रुक या दोन्ही गावांच्या मधून गिरीजा नदी वाहते. या नदीवर नवीन पुलासाठी ग्रामसभेने वेळोवेळी ठराव घेऊन शासनाला पाठविलेला आहे. तसेच नवीन पुलासंदर्भात जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाने नवीन पूल मंजूर करून आम्हा गावकऱ्यांना न्याय द्यावा.- धर्मराज तुपे, सरपंच, शेवता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.