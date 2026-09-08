Kalamb News : मराठा आरक्षणासाठी डिकसळ येथे रास्ता रोको

कळंब - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी तसेच अंतरवाली सराटी येथे गेल्या बारा दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने मंगळवारी (ता. ८) डिकसळ येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत कळंब-ढोकी-लातूर मार्ग रोखून धरला. सकाळी दहाच्या सुमारास सुरू झालेल्या आंदोलनामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या..मराठा समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी करीत आहे. यासाठी आतापर्यंत अनेक आंदोलने झाली; मात्र सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली..यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक अतुल गायकवाड, लहुजी शक्तीसेनेचे बालाजी गायकवाड तसेच सुजित बोराडे यांनी आंदोलकांना संबोधित केले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. नायब तहसीलदार राजू तापडिया यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारले.या आंदोलनात सुजित बोराडे, वैभव जाधव, अविनाश जाधव, गोरख अंबिरकर, विकास अंबिरकर, अनिकेत जाधव, संजय काटे, सोमनाथ साबळे, किरण गायकवाड, अभय जाधव, विजय बोधले, अनिकेत मुळे, राजेंद्र बोराडे, पंडित गायकवाड, कल्याण खंदारे यांच्यासह शेकडो समाजबांधव सहभागी झाले होते..प्रवासी, विद्यार्थ्यांची तारांबळरस्ता रोको आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातून कळंबकडे येणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. प्रवासी व विद्यार्थ्यांना वाहतूक कोंडीचा फटका बसला असून अनेकजण बराच वेळ रस्त्यावरच खोळंबून राहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.