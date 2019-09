सोयगाव-बनोटी मार्गावरील वाहतूक ठप्प 

सोयगाव (जि. औरंगाबाद) : सोयगावसह तालुक्‍यात शुक्रवारी (ता. 20) दुपारी सलग तिसऱ्या दिवशीही बहुलखेडा-तिडका पट्ट्यात मुसळधार झाला. त्यामुळे सोयगाव-बनोटी रस्त्यावरील पुलावरून पाणी वाहत असल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. घोसला गावाजवळील नदीच्या पुलावरून पाणी वाहत असल्याने एसटी बस बराच वेळ अडकून पडली. या बसमध्ये 15 प्रवासी होते. गुरुवारी आलेल्या पुरामुळे ठप्प झालेली वाहतूक पहाटे पूर्ववत झाली असताना शुक्रवारी दुपारी झालेल्या मुसळधार पावसानंतर पुन्हा पूर आला, यामुळे या भागाचा संपर्क तुटला होता. बहुलखेडा येथील बहुला नदीचे पात्र अठरा तासांपासून दुथडी भरून वाहत आहे. शुक्रवारी दुपारी झालेल्या मुसळधार पावसाने या नदीपात्राने धोक्‍याची पातळी ओलांडली. घोसला गावाजवळील नदीला मोठा पूर आल्याने या पुराच्या पाण्यात 15 प्रवाशांची बस अडकली. पुराचे पाणी शेतात

बहुलखेडा, घोसला, कवली, जरंडी भागातील शेतात पुराचे पाणी शिरल्याने पिकांना याचा फटका बसला आहे. या पुराच्या पाण्यात या चार गावांतील तब्बल 500 हेक्‍टरवरील पिके बुडाली आहेत.

सोयगाव परिसरात झालेल्या पावसाने सायंकाळी नाल्यांमधून पाणी वाहिले. त्यामुळे सोयगाव तालुक्‍याचा काही भाग सलग तिसऱ्या दिवशीही पुराने व्यापला होता.

