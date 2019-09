88 हजारांचा ऐवज चोरणारे दोघे दुसऱ्या गुन्ह्यातून ताब्यात

औरंगाबाद : श्रीकृष्णनगर परिसरातील (शहानुरवाडी) घरातून रोख रक्कम व दागिने असा 88 हजारांचा ऐवज चोरल्याप्रकरणात दोघा आरोपींना दुसऱ्या गुन्ह्यातून ताब्यात घेऊन मंगळवारी (ता.24) न्यायालयात हजर केले असता, शुक्रवारपर्यंत (ता. 27) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायादंडाधिकारी व्ही. डी. सुंगारे यांनी दिले. प्रवीण जैस्वाल (37, रा. श्रीकृष्णनगर, शहानूरवाडी) यांच्या घरातील रोख रक्कम व दागिने असा 88 हजारांचा ऐवज चोरट्यांनी चोरुन नेला होता. दरम्यान प्रवीण यांच्याकडे शिकवणीला आलेल्या लहान मुलीच्या सजगतेमुळे चोरी उघडकीस आली होती. तक्रारीवरुन जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपी सैय्यद शहारुख सैय्यद रशिद (रा. शम्सनगर, शहानूरनाडी) व शेख अली शेख सत्तार (पठाण) (रा. काबरानगर) यांना दुसऱ्या गुन्ह्यातून अटक करण्यात आली. चौकशीदरम्यान त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यांना मंगळवारी न्यायालयात हजर केले असता, आरोपींनी चोरीच्या ऐवजापैकी केवळ दोन हजार रुपये काढून दिले असून, त्यांच्याकडून उर्वरित ऐवज जप्त करणे बाकी आहे. आरोपींनी आणखी कुठे गुन्हे केले आहेत का आदी बाबींचाही तपास करावयाचा असल्याने आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील एस. एल. दास-जोशी यांनी न्यायालयात केली. ही विनंती मान्य करुन न्यायालयाने दोघा आरोपींना शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

