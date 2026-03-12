Jalna Heat Impact: वाढत्या उन्हाचा आठवडे बाजारावर परिणाम; सायंकाळीच खरेदीची गर्दी;रोहिलागड बाजारात दुपारी शुकशुकाट, संध्याकाळी उसळते ग्राहकांची वर्दळ

रोहिलागड: वाढत्या उन्हाचा ग्रामीण भागातील आठवडे बाजारावरही परिणाम होत आहे. दिवसभर कडाक्याचे ऊन असल्याने सायंकाळी पाचनंतर ग्राहकांची बाजारात खरेदीसाठी गर्दी होत आहे. मात्र, यामुळे विक्रेत्यांना आर्थिक फटका बसत असल्याचे चित्र आहे.बुधवारी (ता.११) अंबड तालुक्यातील रोहिलागड येथील आठवडे बाजारातही उन्हामुळे दुपारी शुकशुकाट होता. बाजारात सध्या सध्या विविध प्रकारचे माठ विक्रीसाठी दाखल झाले आहेत. भाजीपाल्याचे भाव देखील स्थिर असून वीस ते चाळीस रुपये किलोपर्यंत भाजीपाला मिळत आहे. सध्या शेतकरी बाजारात टरबूज -खरबूज विक्रीसाठी आपल्याच शेताच्या रस्त्याच्या कडेला बसून विक्री करत आहेत.."वाढलेल्या उन्हामुळे घरातून बाहेर निघणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे सध्या आजारी पडण्याची भीती आहे."-दिलीप वैद्य, रोहिलागड"सध्या वाढत्या तापमानामुळे ग्रामीण भागात नागरिक माठाला पसंती देत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर माठांची विक्री होत आहे."-राम बरांडे, माठ विक्रेते.Dharashiv Heatwave: धाराशिवचा पारा ३८ अंशांवर; दुपारी रस्त्यांवर शुकशुकाट;मार्चमध्येच उन्हाचा तडाखा; सुगीच्या कामांवर परिणाम.उन्हामुळे दुपारच्या वेळी ग्राहक फिरकत नसल्याने व तीव्र उन्हामुळे भाजीपाला विक्रीस फटका बसत आहे. उन्हामुळे भाजीपाला खराब होत आहे.- तुळशीराम वाघ,भाजीपाला विक्रेतेरस्त्याच्या कडेला शेतात देखील ग्राहक खरेदीला पसंती देत आहेत. यामुळे थोडाफार शेतमाल विक्री केली जात आहे.- लक्ष्मण टकले, रोहिलागड शेतकरी.गरमी वाढली की लगेच बदला डाएट! ‘या’ 8 पदार्थांचा करा समावेश .अंतरवाली टेंभी परिसरात पारा ३८ अंशांवरमार्च महिन्याच्या सुरवातीलाच उन्हाची तीव्रता वाढू लागली आहे. अंतरवाली टेंभी परिसरात तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून परिसरातील तापमान ३८ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेले असून दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका अधिक तीव्र होत आहे.उन्हामुळे दुपारी रस्त्यांवरची वर्दळ कमी झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अत्यावश्यक काम असल्याशिवाय नागरिक दुपारच्या वेळेत बाहेर पडणे टाळत आहेत. शेतकरी वर्गालाही शेतातील कामे सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळच्या वेळेत करण्यावर भर द्यावा लागत आहे..उन्हाच्या वाढत्या तडाख्यामुळे थंडपेये, उसाचा रस, लिंबूपाणी यांची मागणी वाढली आहे. बाजारपेठेत थंड पेयांच्या स्टॉलवर नागरिकांची गर्दी दिसून येत आहे तर दुसरीकडे उष्माघाताचा धोका टाळण्यासाठी नागरिकांनी पुरेसे पाणी पिणे, डोक्यावर टोपी किंवा रुमाल वापरणे तसेच दुपारच्या कडक उन्हात बाहेर जाणे टाळावे, असा सल्ला आरोग्य तज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.