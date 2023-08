Sharad Pawar: महाराष्ट्राचा सह्याद्री दिल्लीसमोर झुकत नाही; रोहित पवारांचा स्पष्ट संदेश

बीड- सह्याद्री कधी दिल्ली समोर झुकत नाही, असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार बीडच्या सभेतून भूमिका स्पष्ट केली. शरद पवार साहेब ज्या विचारांसाठी लढतातहेत, शाहु-फुले आंबेडकरांचा, महाराष्ट्र धर्माचा विचार महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी लढा सुरु आहे. मला तरुणांना आवाहन करायचं आहे. पवार साहेब या वयातही महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी लढत आहेत. तुम्हीही लढ्यात सामील व्हा, असं पवार म्हणाले. (rohit pawar said about sharad pawar and criticize bjp leaders in beed)

एका बाजूला सत्ता आहे, एका बाजूला विचार आहे. आम्ही सगळे विचारासोबत राहिलो आहोत. संघर्ष आम्हा सर्वांना करावा लागणार आहे. आपण मोठ्या बलाढ्य शक्तीच्या विरोधात, भाजपविरोधात लढत आहोत. उद्या आमच्यावर कारवाई होईल. पण, आम्ही कोणालाही घाबरणार नाही असा शब्द देतो, असं पवार म्हणाले.

लहानपणापासून एकट गोष्ट ऐकलीये, जमजलीये आणि जपलीये म्हणजे महाराष्ट्राचा सह्याद्री दिल्लीसमोर झुकत नाही. एकच विनंती आहे, पुढची लढाई मोठी आहे. पुढे पैसा आहे. घमंड आहे पण, आपल्याकडे लोकशक्ती आहे. पवार साहेब तालुका-तालुक्यात जात आहेत. आपल्याला शरद पवारांसोबत राहायचंय आणि येत्या काळात लोकांच्या विचाराचं सरकार महाराष्ट्रात आणायचंय म्हणजे आणायचं, असा एल्गार त्यांनी केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार आज बीडच्या सभेत आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. सभेसाठी जय्यत तयारी करण्यात आली असून राष्ट्रवादीचे नेचे जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, संदीप क्षीरसागर, सक्षण सलगर इत्यादी नेते उपस्थित आहेत. संदीप क्षीरसागर यांनी बोलताना शरद पवार यांच्याबाबत समपर्कता व्यक्त केली.आयुष्यभर त्यांच्या पायापाशी राहीन असं ते म्हणाले. (Latest Marathi News)