Badnapur Roshangaon News: रोशनगाव ग्रामस्थांचा टाळ-मृदुंगासह बदनापूर महावितरणवर दिंडी मोर्चा; स्मार्ट मीटर, निकृष्ट जनित्र व विजेच्या धोक्यांविरोधात संताप

बदनापूर : रोशनगाव (ता. बदनापूर) येथे विद्युत जनित्र निकृष्ट पद्धतीने बसविण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या जीवित्वाला धोका आहे. गावठाणात देखील विद्युत खांब बसविण्यात आलेले नाही. या संदर्भात महावितरण कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी निवेदन देऊन देखील दखल घेतली जात नाही, असा आरोप करून सोमवारी (ता. १३) रोशनगाव येथील ग्रामस्थांनी टाळ - मृदुंगाच्या ठेक्यावर "ज्ञानबा - तुकारामा" च्या जयघोषात थेट बदनापूर येथील महावितरण कार्यालयावर मोर्चा काढला. मात्र निवेदन घेण्यासाठी उपकार्यकारी अभियंता हजर नसल्याने संतप्त मोर्चेकऱ्यांनी त्यांच्या खुर्चीलाच निवेदन सादर केले. .रोशनगावात महावितरण कंपनीने कुठलेही आदेश नसताना आणि ग्रामपंचायत कार्यालयाची परवानगी नसताना जाणीवपूर्वक ४० टक्के स्मार्ट मीटर बसवून ग्राहकांची फसवणूक केली आहे. बसवलेले स्मार्ट मीटर तातडीने काढण्यात यावेत, अन्यथा यापेक्षा तीव्र आंदोलन करू, असा इशाराही रोशनगाव येथील ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. या मोर्चाचे नेतृत्व रोशनगाव ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच तथा विद्यमान प्रशासक अनिस पठाण, माजी उपसरपंच कृष्णा खरात, अंबडगावचे माजी सरपंच तथा प्रशासक राजेश जऱ्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली अजय देशमुख, कलीम कुरेशी भरत भावले, आकाश लिहिणार, शांतीलाल गांगवे, राजू आकोदे, शरद पवार, बबन खरात, साईनाजी बकाल आदी ग्रामस्थ सहभागी झाले होते..रोशनगाव येथे महावितरण कंपनीच्या वतीने गावठाणात देखील विद्युत खांब बसविले जात नाहीत. विद्युत जनित्र देखील चुकीच्या पद्धतीने बसविण्यात आल्याने ग्रामस्थांना विजेचा धक्का बसून जीवित हानी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. महावितरण कंपनीने आमच्या ग्रामपंचायतीची परवानगी नसताना गावात जाणीवपूर्वक ४० टक्के ग्राहकांना स्मार्ट मीटर दिले आहेत. ते स्मार्ट मीटर तातडीने काढण्यात यावेत.कृष्णा खरात ( माजी उपसरपंच, रोशनगाव).रोशनगाव येथील नागरिक महावितरण आणि संबंधित गुत्तेदाराच्या कारभाराला कंटाळली आहे. गावातील विजेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ग्रामस्थांना महावितरणवर दिंडी मोर्चा काढावा लागला. मात्र वीज ग्राहकांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी अधिकारी देखील उपलब्ध नाहीत, ही शोकांतिका आहे.राजेश जऱ्हाड (माजी सरपंच, अंबडगाव).