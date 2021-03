कळमनुरी शहरांमधील सर्व व्यापाऱ्यांची होणार आरटीपीसीआर तपासणी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, रुग्णालय प्रशासनाकडून नियोजन

कळमनुरी (जिल्हा हिंगोली) : कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विविध पातळ्यांवर उपाय योजना हाती घेतल्या आहेत. यामधूनच शहरांमधील सर्व आस्थापना मालक, दुकानदार व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कामगार कर्मचारी, फेरीवाले, किरकोळ विक्रेते, यांना आरटीपीसीआर तपासणी अनिवार्य केली आहे. आस्थापना चालक- मालक यांनी तपासणी केलेले प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्ह्यामध्ये कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने मागील आठवड्यात जिल्हाभरात सात दिवसाची संचारबंदी जाहीर केली होती. संचारबंदीची मुदत संपल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून नागरिकांचा सार्वजनिक वावर असलेल्या ठिकाणी विविध उपायोजना ची अंमलबजावणी करण्याकरिता नियमावली आखून दिली आहे. त्याचाच भाग म्हणून शहरातील आस्थापना असलेल्या मालक- चालक त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कामगार कर्मचाऱ्यांना आजारासंदर्भात असलेली आरटीपीसीआर तपासणी चाचणी अनिवार्य केली आहे. हेही वाचा - हिंगोली : पिंपळदरीतील शाळेत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी गावकरी सरसावले व्यापाऱ्यांनी आपली तपासणी करुन घेत त्यानुसार आलेल्या अहवालानंतर पॉझिटिव तपासणी अहवाल प्राप्त असलेल्या व्यापाऱ्यांनी रुग्णालयात उपचार घेऊन बरे झाल्याचे तर निगेटिव अहवाल प्राप्त झाल्यास तशा आशयाचे प्रमाणपत्र उपजिल्हा रुग्णालय कळमनुरी व नगरपालिका कार्यालय कळमनुरी येथून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शहरातील सरसगट व्यापारी व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. आनंद मेने यांनी शुक्रवार (ता.12) पासून उपजिल्हा रुग्णालयात सकाळी साडेनऊ ते एक वाजेपर्यंत व्यापाऱ्यांची तपासणी करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. शुक्रवार (ता. 12) ला बी- बियाणे, कृषी- औषधी खते- दुकान, कृषी मशनरी, मेडिकल स्टोअर्स, शनिवार (ता. 13) ला सर्व किराणा दुकानदार, सोमवार (ता. 15 ) ला भाजीविक्रेते, फळविक्रेते, मटन दुकान, दूधडेअरी व बेकरी, मंगळवार (ता.16) ला खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक, व उपहारगृह व्यवसायिक, बुधवार ( ता. 17 ) ला कटलरी व जनरल स्टोअर्स, सलून व्यवसायिक, गुरुवार (ता. 18) ला इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, हार्डवेअर, झेराॅस दुकान, पंक्चर दुकाने, शुक्रवार (ता.19 ) ला कापड दुकान, रेडिमेड कापड दुकान व्यवसायिक, शनिवार (ता. 20) ला शहरातील शिल्लक असलेल्या इतर सर्व व्यवसायिकांची आरोग्य तपासणी करण्याचे नियोजन उपजिल्हा रुग्णालयातून करण्यात आले असल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक श्री. मेने यांनी दिली आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: RTPCR inspection of all traders in Kalamanuri cities; Collector's order, planning by hospital administration