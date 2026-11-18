महाराष्ट्र योग असोसिएशन यांच्या वतीने बीड येथे राज्यस्तरीय योगा रेफ्री वर्कशॉप दिनांक 14 व 15 नोव्हेंबर 2026 रोजी संपन्न झाले. महाराष्ट्र योग असोसिएशन, बीड जिल्हा योग असोसिएशन व बीड ट्रेकर्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही कार्यशाळा घेण्यात आली..या वेळी बीड येथील योग प्रशिक्षक सौ.रुपाली चव्हाण यांची योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया या देश पातळीवर कार्य करणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेच्या राष्ट्रीय योगा रेफ्री (नॅशनल योगा रेफ्री) पदावर नियुक्ती करण्यात आली.बीडचे जिल्हा क्रीडा अधिकारी अरविंद विद्यागर, महाराष्ट्र योग असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास गवते, महाराष्ट्र योग असोसिएशन चे सेक्रेटरी, चंद्रकांत पांगारे, योगा फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. राखी गुगळे, महाराष्ट्र योग असोसिएशनच्या कॉम्पेटिशन डायरेक्टर सौ विद्या महाले, बीडचे क्रीडा अधिकारी सतीश राठोड, अविनाश पाटील, रोटरी चे सह प्रांतपाल नितीन गोपन, महाराष्ट्र योग असोसिएशनचे उपाध्यक्ष, रामचंद्र ठोसर, सह सचिव रवींद्र सरनाईक, राष्ट्रीय पंच प्राचार्य, सुभाष खाटेकर, राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रा. माधव काळकुटे यांच्या हस्ते नॅशनल योगा रेफ्री पदावर नियुक्ती झाल्याबद्दल सौ. रुपाली चव्हाण यांचा प्रमाणपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. रूपाली चव्हाण यांच्या या यशाबद्दल त्यांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.