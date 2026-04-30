Udgir News : विलास सहकारी साखर कारखान्यात तीन कोटींचा अपहार; ६९ ठेकेदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल

उदगीर, (जि. लातुर) - तालुक्यातील तोंडार येथील विलास सहकारी साखर कारखाना युनिट क्रमांक दोन मध्ये तब्बल २ कोटी ८६ लाख ८५ हजार ९६७ रुपयांच्या आर्थिक अपहाराचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात ७९ ऊसतोडणी व वाहतूक ठेकेदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..फिर्यादी श्रीराम गंगाराम पाटील (वय ५३), मुख्य शेतकी अधिकारी, यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार संबंधित ठेकेदारांनी कारखान्यासोबत ऊसतोडणी व वाहतूक करण्यासाठी लेखी करार करून उचल रक्कम घेतली. मात्र, करारानुसार काम न करता काही ठेकेदार मधेच काम सोडून गेले, तर काहींनी कामावर हजरच राहिले नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही रक्कम परत न केल्याने हा प्रकार उघड झाला..या प्रकरणातील काही प्रमुख आरोपी ठेकेदारांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत –राम बाबु चव्हाण (रा. चाटोरी, ता. पालम, जि. परभणी), मारोती राम राठोड (रा. चाटोरी, ता. पालम, जि. परभणी), श्रीराम रामचंद्र राठोड (रा. चाटोरी, ता. पालम, जि. परभणी), तुकाराम सिताराम पवार (रा. राळगा, ता. अहमदपूर, जि. लातूर), पंढरीनाथ भानुदास बनसोडे (रा. लोहारा, ता. उदगीर, जि. लातूर), बाबासाहेब हरिभाऊ राठोड (रा. परसोबा तांडा, ता. धारुर, जि. बीड), अजय परसराम जाधव (रा. असरडोह, ता. धारुर, जि. बीड), खोब्राजी आनंदा जोंधळे (रा. पिंपळगाव (ढगे), ता. लोहा, जि. नांदेड), मोसीन रफीक शेख (रा. अर्धमसला, ता. गेवराई, जि. बीड), रमेश अंबादास बडे (रा. चिंचवणी, ता. वडवणी, जि. बीड) यांच्यासह एकूण ७९ जणांचा समावेश आहे..ही घटना १ एप्रिल २०२२ ते १ एप्रिल २०२५ या कालावधीत घडली असून, कारखान्याची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.पोलीस निरीक्षक अशोक अनंत्रे हे या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत असून, उर्वरित आरोपींचा शोध व आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. या घटनेमुळे सहकारी संस्थांमध्ये करार प्रक्रियेत पारदर्शकता व जबाबदारीची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.