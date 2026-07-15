मराठवाडा

Kannad Water Supply Scheme : कन्नड शहरासाठी ५६ कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजूर! ​आमदार संजना जाधव यांच्या पाठपुराव्याला यश

केंद्र शासन पुरस्कृत 'अमृत २.०' अभियानांतर्गत कन्नड नगरपरिषदेच्या शिवना–टाकळी अतिरिक्त पाणीपुरवठा योजनेस अखेर ५६ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
MLA Sanjana jadhav

MLA Sanjana jadhav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड - केंद्र शासन पुरस्कृत 'अमृत २.०' अभियानांतर्गत कन्नड नगरपरिषदेच्या शिवना–टाकळी अतिरिक्त पाणीपुरवठा योजनेस अखेर ५६ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. आमदार संजना जाधव यांनी केलेल्या अत्यंत प्रभावी आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या योजनेचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे कन्नड शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.

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