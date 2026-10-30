Karmad News : सहा कोटींची इमारत धूळखात; आरोग्यसेवा मात्र जुन्याच दोन खोल्यांत

- बाळासाहेब काळेकरमाड - ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी, यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करून आरोग्य केंद्रांच्या इमारती उभारल्या जातात. मात्र, वरूड काजी (ता.छत्रपती संभाजीनगर )येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आरोग्य सुविधांचे चित्र चिंताजनक आहे. तब्बल सहा कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेली नवीन इमारत बांधकाम पूर्ण होऊन सहा महिने उलटले तरी अद्याप वापरात आलेली नाही.त्यामुळे नवीन इमारत तयार असतानाही जुन्या जीर्ण इमारतीतील अवघ्या दोन खोल्यांतून आरोग्य केंद्राचा कारभार सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून प्रसूती सेवा आणि आंतररुग्ण विभाग (आयपीडी) पूर्णतः बंद असून, सहा महिन्यांपासून कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रियाही ठप्प आहेत. परिणामी, सुमारे ५४ हजार नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..५४ हजार नागरिकांची आरोग्यसेवा मर्यादितवरूड काजी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात अनेक गावांचा समावेश आहे. वरूड काजी गावाची लोकसंख्या सुमारे दहा हजार, तर संपूर्ण कार्यक्षेत्राची लोकसंख्या जवळपास ५४ हजार आहे. या नागरिकांसाठी हे केंद्र आरोग्यसेवेचा महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, जुन्या इमारतीची अवस्था जीर्ण झाल्याने सध्या अवघ्या दोन खोल्यांत रुग्णांची तपासणी व औषधोपचार केले जात आहेत. अपुऱ्या जागेमुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कामकाज करताना अडचणी येत असून, रुग्णांनाही गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे..प्रसूतीसाठी गर्भवतींची धावपळप्राथमिक आरोग्य केंद्रातील प्रसूती सेवा गेल्या दोन वर्षांपासून बंद असल्याने गर्भवती महिलांना प्रसूतीसाठी अन्य रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागत आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना ऐनवेळी वाहनाची व्यवस्था करणे, रुग्णालयापर्यंत पोहोचणे आणि उपचारांचा खर्च भागविणे अशा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जवळच्या आरोग्य केंद्रात प्रसूतीची सुविधा उपलब्ध नसल्याने महिलांसह त्यांच्या कुटुंबीयांची मोठी गैरसोय होत आहे.आयपीडी दोन वर्षांपासून बंद; शस्त्रक्रियाही ठप्पआरोग्य केंद्रात बेडची सुविधा उपलब्ध नसल्याने आंतररुग्ण विभाग (आयपीडी) गेल्या दोन वर्षांपासून पूर्णतः बंद असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे रुग्णांना दाखल करून उपचार देण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. तसेच, कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया गेल्या सहा महिन्यांपासून बंद असल्याने कुटुंबनियोजनासाठी इच्छुक नागरिकांना अन्य आरोग्य संस्थांकडे जावे लागत आहे. एकीकडे नवीन इमारत तयार असून दुसरीकडे महत्त्वाच्या आरोग्य सुविधा बंद असल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे..नवीन इमारत सहा महिन्यांपासून उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेतजुन्या इमारतीची दुरवस्था लक्षात घेऊन नवीन इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. सुमारे सहा कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या या इमारतीचे काम सहा महिन्यांपूर्वी पूर्ण झाले. मात्र, अद्याप इमारत आरोग्य विभागाच्या ताब्यात जाऊन प्रत्यक्ष वापरात आलेली नाही. त्यामुळे कोट्यवधींचा खर्च करून उभारलेली इमारत असूनही नागरिकांना जुन्याच इमारतीतून आरोग्यसेवा घ्यावी लागत आहे.कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्नजुन्या इमारतीच्या भिंती, छत आणि खोल्यांची अवस्था जीर्ण झाली आहे. अशा परिस्थितीत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मर्यादित जागेत कामकाज करावे लागत आहे. रुग्णांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही असुरक्षित वातावरणात कर्तव्य बजावावे लागत असल्याने नवीन इमारतीत स्थलांतर करण्याची मागणी जोर धरत आहे..इमारत सुरू होणार; सुविधांचे काय?नवीन इमारतीत स्थलांतर झाल्यानंतर आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे, बेड, औषधसाठा आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. केवळ इमारतीचे उद्घाटन करून आरोग्यसेवेचा प्रश्न सुटणार नाही. दोन वर्षांपासून बंद असलेली प्रसूती सेवा आणि आयपीडी, तसेच सहा महिन्यांपासून ठप्प असलेल्या कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी आरोग्य विभागाने ठोस नियोजन करणे आवश्यक आहे. सहा कोटींची इमारत प्रत्यक्ष रुग्णसेवेत कधी दाखल होणार आणि ५४ हजार नागरिकांना पूर्ण क्षमतेने आरोग्य सुविधा कधी मिळणार, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..वरूड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवीन इमारतीचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. येत्या आठवडाभरात आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून ही इमारत जिल्हा आरोग्य विभागाकडे अधिकृतरीत्या हस्तांतरित करण्यात येईल.'- पवन गंगावणे अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागनवीन इमारतीच्या आराखड्यानुसार आवश्यक तांत्रिक बाबींची तपासणी करण्यात येईल. तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वरूड काजी प्राथमिक आरोग्य केंद्र नवीन इमारतीत स्थलांतरित करण्यात येईल.- डॉ. प्रसन्न भाले, तालुका आरोग्य अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.