Gangapur News : ग्रामीण भागातील डॉ. अमन शेख यांचा नीट पीजीमध्ये देशात ७६ वा क्रमांक; पहिल्याच प्रयत्नात मिळवले यश

- रामेश्वर अमृतेगंगापूर - ग्रामीण भागातील डॉ. अमन शेख यांनी नीट पीजीमध्ये देशात ७६ वा क्रमांक मिळवत पहिल्याच प्रयत्नात हे यश मिळवले आहे. कठीण परिश्रम अचूक नियोजन आणि जिद्दीच्या जोरावर तालुक्यातील शेकटा येथील रहिवासी असलेले डॉ. अमन शेख यांनी देशपातळीवर आपल्या यशाचा झेंडा रोवला आहे..राष्ट्रीय स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या नीट पीजी परीक्षेत त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात ७२० पैकी ६०३ गुण मिळवून संपूर्ण भारतात ७६ वा क्रमांक मिळवला आहे. डॉ. अमन हे शब्बीर अमीन पटेल यांचे नातू तसेच डॉ. अफसर शेख व डॉ. परवीन शेख यांचे चिरंजीव आहेत. मूळचे शेकटा येथील रहिवासी असलेले डॉ.अमन शेख यांचे बालपण आणि सुरुवातीचे शिक्षण बजाज नगर येथे झाले. यापूर्वी त्यांनी नीट यूजी परीक्षेत २८२७ वा ऑल इंडिया रँक मिळवला होता..प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत त्यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे एमबीबीएस ला प्रवेश मिळवला. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करत असतानाच, रुग्णालयातील २४ तास चालणारी कठीण इंटर्नशिप सांभाळून त्यांनी नीट पीजीची तयारी केली आणि पहिल्याच प्रयत्नात हे उज्ज्वल यश संपादन केले. नीट पीजीसोबतच डॉ. अमन शेख यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) 'CMS' (Combined Medical Services) लेखी परीक्षा देखील उत्तीर्ण केल्याने ते आता मुलाखतीसाठी पात्र ठरले आहेत..नीट पीजी'मध्ये देशात ७६ वा रँक मिळाल्यामुळे डॉ. अमन शेख आता दिल्लीचे मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेज सफदरजंग किंवा मुंबईतील केईएम, नायर यांसारख्या देशातील सर्वोच्च वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमडी किंवा एमएस या पदव्युत्तर शिक्षणासाठी पात्र ठरले आहेत. त्यांच्या या अभूतपूर्व यशाबद्दल वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व वरिष्ठ डॉक्टर, प्राध्यापक, नातेवाईक व मित्रपरिवाराकडून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.