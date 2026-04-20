Jalna News: ग्रामीण भागामध्ये वाळवणात गुंतल्या महिला; कुरड्या, खारवड्या बनविण्याची लगबग, शहरात रेडीमेडला पसंती

जालना: उन्हाळ्याची तीव्रता वाढू लागताच गृहिणींच्या उन्हाळी कामांची सुरवात झाली असून कुरड्या, पापड, खारवड्या, चिप्स यांसारखे पदार्थ तयार करण्याची लगबग सुरू झाली आहे. दुसरीकडे अंगणात महिला वाळवणाची कामे करताना दिसत आहेत..कुरडई, पापडांबरोबरच उपवासाचे पदार्थ म्हणजेच बटाट्याचे चिप्स, किस, बटाटा आणि साबुदाण्याची चकली व पापड केले जात असून, बटाट्यांच्या मागणीतही वाढ झाली आहे. वर्षभरासाठी वाळवणाचे उन्हाळी खाद्यपदार्थ बनविण्यासाठी महिलांमध्ये लगबग दिसत आहे..वाळवणाचे पदार्थ वर्षभर घरात एखाद्या समारंभात किंवा सणावारासह उपवासासाठी तळून वापरले जातात. हा वाळवण घरात असावा, यासाठी महिलांची धडपड सुरू असते..सध्या ग्रामीण भागात गावागावांत घरांसमोर वर्षभर लागणाऱ्या शेवया, कुरडया, पापड, खारवडी आदी उन्हाळी कामे सुरू असल्याचे पाहावयास मिळत आहे..रेडीमेड पदार्थांना पसंतीशहरात वाळवण करण्याची परंपरा नाही. शहरी महिलांना नोकरीमुळे वेळ मिळत नाही. त्यामुळे रेडीमेड पदार्थ ऑर्डर देऊन बनवून घेतले जातात. परंतु, ग्रामीण भागात आजही हे पदार्थ वर्षभर पुरतील एवढ्या प्रमाणात तयार केले जाताना दिसतात..एकमेका साह्य करूहे काम एकटी-दुकटीला जड वाटत असल्याने 'एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ' या उक्तीचा प्रत्यय ग्रामीण भागात येतो. गावागावांत गल्लीतल्या दोन-चार महिला एकत्र येऊन हे पदार्थ बनवितात. हे पदार्थ बनविण्यासाठी आता विविध यंत्रे उपलब्ध झाली आहेत, तसेच शहरात बाजारात तयार पदार्थ मिळत असल्याने आणि आता बचत गटाच्या समूह उद्योगातून पदार्थ उपलब्ध होत असल्याने विकत घेतले जातात, परंतु, ग्रामीण भागात आजही महिला समूहाने हे पदार्थ घरीच तयार करतात.