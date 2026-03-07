मराठवाडा

Sarthi Scholarship: सारथी शिष्यवृत्ती अचानक बंद; ७० हजारांहून अधिक विद्यार्थी अडचणीत

Saarthi Scholarship Suddenly Discontinued in Maharashtra: सारथी संस्थेची शिष्यवृत्ती अचानक बंद झाल्याने राज्यातील ७० हजारांहून अधिक विद्यार्थी अडचणीत. अर्जासाठी लिंक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नियोजन विस्कळीत; आंदोलनाची तयारी.
दीपक बारकुल

येरमाळा : सारथी संस्थेमार्फत दिली जाणारी शिष्यवृत्ती अचानक बंद करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील ७० हजारांहून अधिक मराठा विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत. केंद्र शासनाच्या एन एम एम एस (National Means-cum-Merit Scholarship Scheme NMMS) शिष्यवृत्तीपासून वंचित पण गुणवत्तेनुसार पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सारथीकडून प्रति महिना ८०० रुपये (वार्षिक ९,६०० रुपये) असे चार वर्षांत सुमारे ३८,४०० रुपये देण्यात येत होते.

