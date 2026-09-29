मराठवाडा

Crop Sabotage: सईदापूर शिवारात विकृतीचा कळस सोयाबीनवर फवारले तणनाशक बहुतांश पीक जळून खाक

सईदापूर शिवारात अज्ञाताने रात्री सोयाबीनवर तणनाशक फवारणी; तीन एकरांपैकी बहुतांश पीक जळून शेतकरी कुटुंब आर्थिक संकटात
Malicious Act Destroys Soybean Crop in Saidapur; Weedy Herbicide Sprayed

Malicious Act Destroys Soybean Crop in Saidapur; Weedy Herbicide Sprayed

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रामेश्वर अमृते

गंगापूर : गंगापूर शहराजवळील सईदापूर शिवारात अज्ञाताने रात्रीच्या वेळी शेतात घुसून सोयाबीनच्या पिकावर तणनाशकाची फवारणी केल्याची धक्कादायक घटना ता. २८ सोमवार रोजी सकाळी समोर आली आहे. या खोडसाळ विकृतीमुळे सुमारे ३ एकर क्षेत्रातील बरेच सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे जळून खाक झाले आहे.

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