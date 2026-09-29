Crop Sabotage: सईदापूर शिवारात विकृतीचा कळस सोयाबीनवर फवारले तणनाशक बहुतांश पीक जळून खाक

रामेश्वर अमृतेगंगापूर : गंगापूर शहराजवळील सईदापूर शिवारात अज्ञाताने रात्रीच्या वेळी शेतात घुसून सोयाबीनच्या पिकावर तणनाशकाची फवारणी केल्याची धक्कादायक घटना ता. २८ सोमवार रोजी सकाळी समोर आली आहे. या खोडसाळ विकृतीमुळे सुमारे ३ एकर क्षेत्रातील बरेच सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे जळून खाक झाले आहे..ऐन हातात आलेले पीक डोळ्यांदेखत उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकरी कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट ओढावले आहे. सईदापूर शिवारातील गट नंबर २३ मधील विमलबाई वामन देशमुख यांची मालकीची शेती आहे. देशमुख कुटुंबाने चालू हंगामात आपल्या तीन एकर क्षेत्रात मोठ्या कष्टाने सोयाबीनची लागवड केली होती. .पावसाचा दीर्घ खंड यातून जेमतेम पाण्यातून त्यांनी सोयाबीनचे पीक वाचवले.पीकही चांगले आले असून त्यातून काही प्रमाणात उत्पन्न हाती येईल अशी आशा त्यांना होती. मात्र दोन दिवसापूर्वी रात्रीच्या सुमारास अज्ञात इसमाने शेतात पट्ट्या-पट्ट्याने तणनाशकाची फवारणी सोयाबीन पिकात केली. फवारणीनंतर दोन ते तीन दिवसांत पिकावर या औषधाचा परिणाम दिसू लागला आणि सोयाबीन वाळू लागले. .तीन एकरांपैकी अर्धा ते एक एकराहून अधिक पिकाचे जळून अतोनात नुकसान झाले असून, उर्वरित संपूर्ण पिकालाही याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सोमवारी सकाळी शेतकरी जेव्हा शेतात गेले तेव्हा सोयाबीनची झालेली दुरवस्था पाहून त्यांना मोठा धक्का बसला. पीक काढणीच्या तोंडावर असतानाच कुणीतरी अज्ञाताने हा खोडसाळपणा केल्याने देशमुख कुटुंब पूर्णपणे खचले आहे. .कृषी विभाग व महसूल प्रशासनाने तातडीने या पिकाचा पंचनामा करून आर्थिक मदत द्यावी तसेच अशा विकृत मनोवृत्तीच्या दोषींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी शेतकऱ्याने केली आहे. सोमवारी उशिरापर्यंत याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.