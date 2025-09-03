मराठवाडा

Kej News : गाडी झुकू-झुकू चाले, माझे गणपती बाप्पा आले; गाण्यावर नृत्य सादर करून साईराज केंद्रे याने उडवून दिली धमाल

रामदास साबळे
केज - आडकेश्वर गणेश मंडळाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा शुभारंभ 'माझ्या पप्पानं आणलाय गम्पती' या गीताने प्रकाश झोतात आलेल्या साईराज केंद्रे याच्या हस्ते बुधवारी (ता.०३) सायंकाळी सहा वाजता करण्यात आला. यावेळी त्याने 'गाडी झुकू-झुकू चाले, माझे गणपती बाप्पा आले' यासह इतर गणपती गीतावर नृत्य सादर करत धमाल उडवून देत उपस्थितांची मने जिंकली.

