Water Crisis Resolved: सकाळ इम्पॅक्ट : दाभरूळच्या रेखानाईक व बालाजीनगर तांड्यांना दिलासा; जळालेले रोहित्र बदलत पाणीपुरवठा सुरळीत

आडूळ : दाभरूळ ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या रेखानाईक तांडा व बालाजीनगर तांडा येथे पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीवरील रोहित्र जळाल्याने गेल्या अनेक महिन्यांपासून नळाद्वारे होणारा पाणीपुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला होता. परिणामी महिलांना रखरखत्या उन्हात हंडाभर पाण्यासाठी रानोमाळ भटकंती करावी लागत होती. या गंभीर समस्येची दखल घेत दैनिक सकाळने ता. १६ मे २०२६ रोजी "रेखानाईक, बालाजीनगर तांडा येथे भीषण पाणीटंचाई; रोहित्र जळाल्याने महिलांची भर उन्हात भटकंती" या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. बातमी प्रसिद्ध होताच जिल्हा परिषद सदस्य शिवराज भुमरे यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची कानउघाडणी केल्यानंतर तत्काळ नवीन रोहित्र बसविण्याची कार्यवाही करण्यात आली. त्यामुळे विहिरीवरील विजपुरवठा सुरळीत झाला असून बालाजीनगर तांडा येथे पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे..मात्र गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून पाईपलाईन बंद असल्याने ती अनेक ठिकाणी फुटली होती. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाने बालाजीनगर तांड्यातील पाईपलाईनची दुरुस्ती करून नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला. तर रेखानाईक तांडा येथील पाईपलाईन दुरुस्तीचे काम सध्या प्रगतीपथावर असून ते पूर्ण होताच तेथीलही पाणीपुरवठा नियमित करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. सध्या परिसरात तापमानाचा पारा मोठ्या प्रमाणात वाढला असून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई तीव्र झाली आहे. अशा परिस्थितीत महिलांना सकाळपासून शेतशिवारातील विहिरींवर जाऊन पाणी शेंदून आणावे लागत होते. दैनिक सकाळने या प्रश्नाची सातत्याने दखल घेतल्यामुळे अखेर प्रशासन हलले आणि पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत झाली, अशा भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केल्या. येथील संगिता जाधव, मनिषा राठोड, अनिता चव्हाण, पुष्पा राठोड, रेणुका जाधव, मेनका राठोड, निकिता राठोड, द्रोपदाबाई राठोड, कोमल राठोड, लिलाबाई राठोड, आशा राठोड, अश्विनी राठोड, गेंदाबाई राठोड, पायल राठोड, मुक्ताबाई जाधव, लताबाई राठोड, शितल राठोड व काजल राठोड यांच्यासह ग्रामस्थांनी दैनिक सकाळचे आभार व्यक्त केले आहेत.."आम्हाला कडक उन्हात हंडाभर पाणी शोधत फिरावे लागत होते. दैनिक सकाळने बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर आमच्या एका तांड्यावर पाणी आले असून दुसऱ्या तांड्यावरही आज-उद्या पाणी येईल."मनिषा राठोड."उन्हातान्हात मैलोन्मैल भटकंती करून पाणी आणावे लागत होते. आता वीजपुरवठा सुरू झाल्याने नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होईल. दैनिक सकाळचे खूप खूप धन्यवाद."इंदुबाई राठोड."पाणीपुरवठ्याच्या विहिरीवरील रोहित्र बदलण्यात आले असून विजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे."अभिजित बोबळे, कनिष्ठ अभियंता, पाचोड."गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून पाईपलाईन बंद असल्याने ती अनेक ठिकाणी फुटली आहे. जलजीवन मिशनच्या ठेकेदाराला दुरुस्तीबाबत सूचना दिल्या असून दोन दिवसांत काम पूर्ण होईल. त्यानंतर नळाद्वारे नियमित पाणीपुरवठा सुरू करण्यात येईल."पंडित सांगळे, ग्रामपंचायत अधिकारी, दाभरूळ.