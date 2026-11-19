- नितीन चव्हाणबीड - बीड जिल्ह्यातील महावितरणच्या कामांची कंत्राटे वाटप आणि कामांमधील तब्बल १३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या घोटाळ्याप्रकरणी अखेर मोठा स्फोट झाला असून, ६ बड्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी या घोटाळ्याविरोधात उगारलेला आक्रमक पवित्रा, त्यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि दैनिक सकाळने लावून धरलेल्या भंडाफोडानंतर चौकशी समितीच्या ठपक्यावरून ही धडक कारवाई झाली आहे..यापूर्वी महावितरणच्या बीड विभागीय कार्यालयात देखभाल व दुरुस्तीच्या नावाखाली १३.७० कोटी रुपयांच्या निधीवर कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करून बोगस बिले व कमिशनबाजीतून कसा डल्ला मारला गेला, याचा पर्दाफाश सकाळने केला होता. मुंबईतील विशेष चौकशी समितीने केलेल्या झाडाझडती आणि स्थळ पाहणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्यानंतर अखेर अधीक्षक अभियंता प्रेमसिंग राजपूत आणि कार्यकारी अभियंता सुबोध डोंगरे यांच्यासह गेवराई तालुक्यातील ४ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे..घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात जबाबदार धरण्यात आलेल्या प्रेमसिंग राजपूत (अधीक्षक अभियंता, बीड),सुबोध डोंगरे (कार्यकारी अभियंता, बीड), श्याम मोरे (उपकार्यकारी अभियंता, गेवराई), शाम कुंभार ( सहाय्यक अभियंता, उमापूर) चंद्रकांत प्रधान (सहाय्यक अभियंता, तलवाडा), महेंद्र गुंजाळ (कनिष्ठ अभियंता, सिरसदेवी) या सहा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे..निलंबनाच्या कारवाईनंतर मूळ तक्रारकर्ते तथा गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. ते म्हणाले की, ही कारवाई केवळ वरवरची असून एकाच तालुक्यापुरती मर्यादित आहे. पाटोदा, शिरूर कासारसह जिल्ह्यातील इतर भागांतही असाच गैरप्रकार झाला असून, अनेक बड्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, या संपूर्ण महाघोटाळ्याचा सोक्षमोक्ष लावल्याशिवाय आणि दोषींवर कठोर कारवाई केल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही..आता फौजदारी आणि इतर तालुक्यांकडे लक्षएकट्या गेवराईपुरती कारवाई न ठेवता पाटोदा, शिरूर आणि अन्य तालुक्यांतील कामांचीही सखोल चौकशी होणार का, तसेच केवळ निलंबनावर न थांबता या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून निधी वसुली कधी होणार, याकडे आता संपूर्ण बीड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.