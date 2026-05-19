Nature in Kannad: रोहिणी नक्षत्राची चाहूल लागताच सुगरण पक्ष्यांची घरटी विणण्याची लगबग; कन्नड तालुक्यात निसर्गाचा अद्भुत देखावा

संतोष निकमकन्नड : निसर्गाचा चमत्कार आणि पक्षांची मान्सूनपूर्व पूर्वतयारी सध्या कन्नड तालुक्यात पाहायला मिळत आहे. पहिल्या पावसाचे आणि रोहिणी नक्षत्राचे वेध लागताच, निसर्गाचा उत्कृष्ट अभियंता समजल्या जाणाऱ्या 'सुगरण' पक्षाने आपली कलाकुसर सुरू केली आहे. तालुक्यातील औराळा येथील कैलास बापुराव देशमुख यांच्या शेतातील विहिरीच्या कडेला असलेल्या झाडांवर आणि शेतशिवारातील बाभळीच्या झाडांवर सुगरण पक्षांची सुंदर घरटी लटकताना दिसत आहेत..वादळ-वाऱ्यापासून बचावासाठी विहिरींचा आसरापावसाळ्यात होणारा वादळी वारा आणि मुसळधार पाऊस यापासून आपल्या पिलांचे रक्षण व्हावे, यासाठी सुगरण पक्षी अत्यंत हुशारीने जागेची निवड करतात. विहिरीच्या आत किंवा पाण्याच्या कडेला झुकलेल्या झाडांच्या फांद्यांवर ही घरटी प्रामुख्याने विणली जात आहेत. शत्रू पक्षांपासून आणि प्राण्यांपासून संरक्षण व्हावे, हाही यामागचा एक मुख्य उद्देश असतो..निसर्गाचे अचूक गणितदरवर्षी मान्सूनच्या आगमनापूर्वी सुगरण पक्षांची ही लगबग सुरू होते. यंदाही रोहिणी नक्षत्राची चाहूल लागताच पक्षी हिरवेगार गवत आणि पानांच्या पट्ट्या गोळा करून एकापेक्षा एक सरस घरटी विणण्यात मग्न झाले आहेत. पक्षांची ही लगबग पाहून बळीराजालाही आता आगामी पावसाळ्याचे वेध लागले असून, परिसरात हे मनमोहक दृश्य पाहण्यासाठी निसर्गप्रेमी गर्दी करत आहेत.