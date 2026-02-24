Gudi Padwa 2026 : साखरगाठ्या बाजारात दाखल; कच्च्या मालाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने विक्रीच्या दरातही वाढ

कुंभार पिंपळगाव - होळीचा सण आठ दिवसांवर येवुन ठेपला असल्याने बाजारात साखरेच्या गाठ्याला मागणी आहे. दुसरीकडे कच्च्या मालात वाढ झाल्याने यावर्षी साखर गाठ्यांच्या भावात वाढ झाली आहे.होळीच्या अगोदर दहा दिवसांपासून गाठ्यांच्या उद्योगाला सुरूवात होते. होळीपासून गुढीपाडव्यापर्यंत गाठ्यांना मागणी असते. पूर्वी शिवरात्रीपासुन गुढीपाडव्यापर्यंत महिनाभर हा उद्योग चालायचा, अगोदर मालाची बुकिंग केल्या जायची व नंतर माल दिला जायचा..हिंदू संस्कृतीत विविध सणांना मोठे महत्त्व आहे त्याचप्रमाणे कोणत्या सणाला काय खावे,काय द्यावे, काय घ्यावे यालाही महत्त्व आहे. त्या सणाला त्या गोष्टी कराव्याच लागतात याप्रमाणेच होळी, शिमगा, गुढीपाडव्याला साखरेच्या गाठ्याला महत्त्व आहे. गाठ्या हा केवळ गोड पदार्थ नसून, महाराष्ट्राच्या संस्कृतीतील एक महत्त्वाचा आणि परंपरेचा भाग आहे.गुढीपाडव्याला गुढीला गाठ्यांचा हार घातल्या जातो. तर होळीला खेड्यात लोक एकमेकांच्या घरी लहान मुलांना गाठी देतात, गुढीपाडव्यापर्यंत गाठ्यांना मागणी असते तर लग्न ठरलेल्या व या काळात लग्न झालेल्या नववधूला गाठीचोळी देण्याची प्रथा आजही ग्रामीण भागात पाळली जाते..होळीचा सण जवळ आल्याने गाठी उद्योगाला नव्या जोमाने सुरुवात झाली आहे. गाठ्यांला मागणीही भरपूर आहे. परिसराबरोबर शहरातही गाठ्या पाठवल्या जात आहेत. गाठ्यांचा किरकोळ विक्रीचा भाव १०० ते ११० रुपये किलो आहे तर ठोक ८० ते ९० रुपये किलो आहे. खेड्यातील अनेक किरकोळ व्यापारी ठोक माल नेतात.साखरेच्या भावात वाढ झाली नसली तरी इंधन, साखर पावडर, दोरा, दूध या कच्च्या मालाच्या भावात वाढ झाली आहे. दुसरीकडे मजुरीचा प्रश्न गंभीर आहे. वाढीव दर देऊनही मजूर मिळत नाही. यामुळे हा उद्योग करण्यासाठी अडचण येते. मात्र गेल्या कित्येक वर्षापासून हा पारंपारिक उद्योग असल्याने आम्ही हा उद्योग टिकवून ठेवला आहे असे चंद्रकांत शिरजोशी यांनी सांगितले..पांढऱ्या शुभ्र गाठ्या हेचवैशिष्ट्य - (वनिता पांडुरंग टेकाळे, गाठी व्यवसायिक, विक्रेत्या) - पांढऱ्या शुभ्र गाठ्या हे आमच्या गाठ्याचे वैशिष्ट्य आहे.२० ग्रॅम पासून ४०० ग्रॅम पर्यंत एक गाठी असते. दररोज ७० ते ८० किलो माल तयार होतो. गेल्या ३० ते ४० वर्षापासून आमचे कुटुंब या व्यवसायात आहे. हा आमचा पारंपरिक उद्योग आहे. यावर्षी गाठ्याचा दोरा, पावडर, इंधन तर साखर क्विंटल मागे १५० रूपयांनी वाढली आहे. पूर्वी महाशिवरात्री पासून गुढीपाडव्यापर्यंत हा उद्योग चलायचा आता आठ ते दहा दिवसावर हा उद्योग येवून ठेपला आहे असेही त्या म्हणाल्या..विविध सण, उत्सवात वेगवेगळ्या वस्तुंना मागणी असते. दसऱ्याला आपटा, दिवाळी,पाडव्याला फराळ, फटाके, मकरसंक्रांतीला तीळगुळ, महाशिवरात्रीला उपवास, कवट, श्रीराम नवमीला रामफळ, अक्षयतृतीयेला केळीकळसा, रक्षाबंधनाला राखी, नागपंचमीला लाह्या, झोका, गणपतीला मोदक, दूर्वा, महालक्ष्मीला सोळा भाज्या, कोजागिरी पौर्णिमेला दुध आटवणे या सणाप्रमाणेच होळी, रंगपंचमी, गुढीपाडव्याला साखरेच्या गाठ्यांचे महत्त्व असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.