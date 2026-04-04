Parbhani News: आर्थिक कार्यासह सामाजिक बांधिलकी भक्कम; मूल्ये, संस्कारासाठीही पुढाकार; परभणीतील समर्थ नागरी पतसंस्थेचा समाजसेवेचा आदर्श

परभणी: समर्थ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित परभणी ही केवळ आर्थिक व्यवहार करणारी संस्था न राहता सामाजिक बांधिलकी जपणारी आदर्श सहकारी संस्था म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. स्थापनेपासूनच संस्थेने सहकारातून समाजउभारणी हा विचार अंगीकारत विविध समाज प्रबोधनात्मक उपक्रम राबवले आहेत. .समाजात सकारात्मक विचार, नैतिक मूल्ये, संस्कार रुजवण्यासाठी संस्थेमार्फत नियमितपणे व्याख्यानमालेचे आयोजन केले जाते. नामवंत विचारवंतांच्या मार्गदर्शनातून नागरिकांत जागरूकता, विचारप्रवर्तन घडवले जाते. संस्थेचे सामाजिक कार्य प्रत्यक्ष कृतीतून अधिक प्रभावीपणे दिसून येते..गोशाळांना देणग्या देऊन पारंपरिक मूल्यांचे जतन करण्याचा प्रयत्न, दिवाळी पहाटसारख्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून सामाजिक एकात्मता वृद्धिंगत केली जाते. विशेषतः कोविड महामारी काळात संस्थेने गरजू कुटुंबांना धान्य किटचे वाटप करून मोठा दिलासा दिला..याशिवाय मुख्यमंत्री सहायता निधी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आर्थिक मदत देऊन सामाजिक जबाबदारी पार पाडली. संकटकाळात या संस्थेने केवळ आर्थिक स्थैर्य राखले नाही, तर सभासद व समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत सामिजिक दायित्व निभावले. सामाजिक जाणीव, पारदर्शकता आणि सेवाभाव या त्रिसूत्रीवर संस्था कार्यरत आहे. त्यामुळेच समर्थ पतसंस्था ही जिल्ह्यात एक विश्वासार्ह, लोकाभिमुख, सामाजिकदृष्ट्या सजग संस्था म्हणून नावारूपास आली आहे.समर्थ कृपेने फुलली सहकाराची वेलसमर्थ रामदास स्वामींच्या पवित्र विचारांचे अधिष्ठान लाभून, सहकाराच्या पवित्र तत्त्वांवर उभी राहिलेली समर्थ नागरी सहकारी पतसंस्था ही एक सेवाभावी संस्थेची मुहूर्तमेढ वर्ष २००२ मध्ये डॉ. अशोक सेलगावकर, ॲड. किरण दैठणकर आणि त्यांच्या समर्पित सहकाऱ्यांनी निःस्वार्थ भावनेने रोवली. हा प्रवास आज समर्थ कृपेने भव्य स्वरूप धारण करून परभणीसह संपूर्ण जिल्ह्यात विश्वास, पारदर्शकता, प्रामाणिकतेचा दिवा तेजोमय ठेवत आहे.."संस्थेचा २३ वर्षांचा प्रवास हा सभासदांच्या अढळ विश्वास आणि सहकारभावनेच्या बळाचा परिणाम आहे. पारदर्शक कारभार, शिस्तबद्ध आर्थिक व्यवस्थापन आणि समाजाभिमुख उपक्रम हीच आमची ओळख आहे."- ॲड. सुंदरराव दैठणकर, अध्यक्ष"वर्ष २००२ मध्ये मर्यादित साधनसामग्रीतून सुरू झालेल्या संस्थेने आज मिळवलेले यश हे सर्व संचालक, कर्मचारी, सभासदांच्या एकजुटीचे फलित आहे. तंत्रज्ञानाधारित सेवा, आर्थिक शिस्त, सामाजिक बांधिलकीचा समतोल राखत संस्थेला उच्च शिखरावर नेणे आमचे ध्येय आहे."- डॉ. अशोक सेलगावकर, सचिव.