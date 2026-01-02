मराठवाडा

Samruddhi Accident: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; ट्रॅव्हल्स जळून खाक, चालकाचा होरपळून मृत्यू

Private Travels Catches Fire After Collision; Driver Dead, 29 Passengers Safe: भीषण अपघतानंतर खासगी ट्रॅव्हल्स जळून खाक झाली आहे. सुदैवाने प्रवाशांचा जीव वाचला. परंतु चालकाचा होरपळून मृत्यू झाला.
संतोष कानडे
लासूर स्टेशन (ता. गंगापूर): समृद्धी महामार्गावर शुक्रवारी (ता. 2) पहाटे तीन वाजेच्या सुमारास एका भरधाव ट्रॅव्हल्स बसची ट्रकला धडक बसून भीषण अपघात झाला. धडकेनंतर बसने तात्काळ पेट घेतला. या दुर्दैवी घटनेत बस चालकाचा होरपळून जागीच मृत्यू झाला, तर बसमधील २९ प्रवाशांनी आपत्कालीन खिडकीतून बाहेर उड्या घेतल्याने त्यांचे प्राण सुदैवाने वाचले आहेत.

