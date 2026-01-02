Samruddhi Accident: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; ट्रॅव्हल्स जळून खाक, चालकाचा होरपळून मृत्यू

लासूर स्टेशन (ता. गंगापूर): समृद्धी महामार्गावर शुक्रवारी (ता. 2) पहाटे तीन वाजेच्या सुमारास एका भरधाव ट्रॅव्हल्स बसची ट्रकला धडक बसून भीषण अपघात झाला. धडकेनंतर बसने तात्काळ पेट घेतला. या दुर्दैवी घटनेत बस चालकाचा होरपळून जागीच मृत्यू झाला, तर बसमधील २९ प्रवाशांनी आपत्कालीन खिडकीतून बाहेर उड्या घेतल्याने त्यांचे प्राण सुदैवाने वाचले आहेत..नेमकी घटना काय?मुंबईहून बुलढाण्याकडे जाणारी खासगी ट्रॅव्हल्स बस (क्र. एमएच 18 सीएक्स 3015)समृद्धी महामार्गावरील नागपूर कॉरिडॉरवरून जात होती. पहाटे ३ च्या सुमारास चॅनेल क्रमांक ४६३.५ जवळ एका अज्ञात ट्रकने ओव्हरटेक करताना अचानक ब्रेक मारला. यामुळे ट्रॅव्हल्स बसची ट्रकच्या पाठीमागच्या बाजूला जोरात धडक बसली. धडक बसताच काही क्षणात बसने पेट घेतला आणि आगीने रौद्र रूप धारण केले..Mobile Phone Tips: मोबाईलच्या चार्जिंग पोर्टजवळ असणारा हा छोटासा छिद्र कशासाठी असतो? जाणून घ्या.चालकाचा दुर्दैवी अंतअपघात झाला तेव्हा बसमध्ये एकूण २९ प्रवासी होते. प्रसंगावधान राखत सर्व प्रवाशांनी आपत्कालीन खिडकीचा वापर करून बाहेर धाव घेतली. मात्र, बस चालक अमोल सुरेश शेलकर (वय ३८, रा. खामगाव, जि. बुलढाणा) हे केबिनमध्ये अडकल्याने त्यांना बाहेर पडता आले नाही. आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याने त्यांचा होरपळून मृत्यू झाला..Pune Shocking Incident : ऐकाव ते नवलच! पतीनं झोपेचं सोंग घेतलं म्हणून उकळता चहा आणला अन् नको 'त्या' ठिकाणी ओतला....बचावकार्य आणि उपचारघटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस, अग्निशमन विभाग, महाराष्ट्र सुरक्षा बल आणि स्थानिक पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. अग्निशमन दलाने शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. पोलिसांनी चालकाचा मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात पाठवला. अपघातातील जखमी प्रवाशांनाही तातडीने घाटी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.