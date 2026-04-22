Khanapur News : खानापूरात ‘स्वाधार गृहनिर्माण प्रकल्पा’चे आज भूमिपूजन; अतिवृष्टीत बेघर झालेल्यांना हक्काच्या घराचा नवा आधार

देगलूर : रावणगाव, हसनाळ व परिसरातील गावांना सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व ढगफुटीमुळे मोठा फटका बसला होता. या आपत्तीमुळे अनेक कुटुंबे बेघर झाली असून काहींना गाव सोडण्याची वेळ आली होती. या पार्श्वभूमीवर बाधित नागरिकांना पुन्हा हक्काचे घर मिळावे या उद्देशाने "स्वाधार गृहनिर्माण प्रकल्प" हाती घेण्यात आला आहे..संस्कृती संवर्धन मंडळ, सगरोळी संस्था, महाराष्ट्र शासन, केअरिंग फ्रेंड्स (मुंबई), १०० ट्रस्ट आणि मशाल यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा भूमिपूजन सोहळा गुरुवार, ता.२३. एप्रिल २६ रोजी दुपारी ४:00 वाजता तालुक्यातील मौजे पुनर्वसित खानापूर येथे आयोजित करण्यात आला आहे..या कार्यक्रमाचे भूमिपूजन श्रीमती रुक्मिणीबाई हनुमंत पांचाळ हसणार माणिक कोंडीबा घुमलवाड रावणगाव यांच्या हस्ते करण्यात येणार असून यावेळी आमदार जितेश अंतापूरकर ,आमदार डॉ. तुषार राठोड , जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले , भुज (गुजरात) येथील तेजस कोटक, मुंबईचे निमेश शाह, निलेश करकरे ,उपजिल्हाधिकारी अनूप पाटील आदी मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे..या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प समन्वयक वसंत रावणगावकर, कार्यक्रम व्यवस्थापक सर्जेराव ढवळे तसेच संस्कृती संवर्धन मंडळाचे पदाधिकारी पुढाकार घेत आहेत.आपत्तीग्रस्त कुटुंबांना सुरक्षित व सन्मानाचे निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार असून, परिसरातील नागरिकांनी या समाजहिताच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन संस्कृती संवर्धन मंडळाचे चेअरमन प्रमोद देशमुख ,सचिव डॉ. जयंत जकाते यांनी केले आहे.