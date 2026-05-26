Online Elocution: महाराष्ट्र गौरव ऑनलाईन वकृत्व स्पर्धेत गंगापूरच्या संस्कृती आळंजकरची राज्यात बाजी; प्रथम क्रमांकाने संजरपूरचे नाव उज्ज्वल

गंगापूर : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील संजरपूर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची विद्यार्थिनी संस्कृती संतोष आळंजकर हिने "महाराष्ट्र गौरव ऑनलाईन वकृत्व स्पर्धा २०२६" मध्ये राज्यातून प्रथम क्रमांक मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे १७ जिल्ह्यांतील ४५ स्पर्धकांनी सहभाग घेतलेल्या या स्पर्धेत संस्कृतीने आपल्या प्रभावी वक्तृत्व शैलीच्या जोरावर गट क्रमांक दोनमध्ये अव्वल स्थान पटकावत गंगापूर तालुक्याचे नाव राज्यभर उज्ज्वल केले..संस्कृती आळंजकर ही मा. व्हाईस चेअरमन शिक्षक पतसंस्था गंगापूर संतोष आळंजकर यांची कन्या आहे. तिच्या या यशामुळे गंगापूर तालुक्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून विविध स्तरांतून तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळाल्याबद्दल संस्कृतीला ट्रॉफी, मेडल, सन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन लवकरच गौरविण्यात येणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली..संस्कृतीच्या यशामागे तिची मेहनत आणि शिक्षकांचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरले. तिला आई सुनिता आळंजकर, वडील संतोष आळंजकर तसेच शिक्षक मुरलीधर लगड, रमेश ठाणगे, प्रदीप शेरे, जगन्नाथ साध्ये, रूपाली लामखेडे, सुरेखा हिवाळे आणि गणेश मोहळकर यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले..या यशाबद्दल प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश हिवाळे, माजी चेअरमन संजय भडके, चेअरमन सतीश कबाडे, अंकुश जाधव, जालिंदर चव्हाण, सचिन वालतुरे, विनोद डिके, लक्ष्मण उबाळे, प्रदीप जाधव, कल्याण राऊत, किरण पाठे, संदीप शिरकुले, कडुबा हारदे, शिवाजी काळे, अल्ताफ शेख, सचिन टेमकर, संतोष टेमकर, राजू खोसे, कल्याण आळंजकर, प्रदीप गुरु, अनंता जगताप आणि सनी गंडे यांनी अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत..संस्कृतीच्या या यशामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्येही प्रचंड गुणवत्ता असून योग्य मार्गदर्शन आणि मेहनतीच्या जोरावर राज्यस्तरीय यश संपादन करता येते, हे पुन्हा अधोरेखित झाले.