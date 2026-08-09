Paithan Wari: १२ दिवसांनी संत एकनाथ महाराजांच्या पालखी-पादुका पैठणमध्ये दाखल; ‘नाथ महाराज की जय’च्या जयघोषाने स्वागत

-चंद्रकांत तारुपैठण: आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूर येथे विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी गेलेल्या पैठणच्या संत एकनाथ महाराजांच्या पालखी-पादुका सोहळ्याचे रविवारी (ता. ९) १२ दिवसांनंतर स्वगृही आगमन झाले. पालखी वेशीवर येताच ‘नाथ महाराज की जय’च्या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला. टाळ-मृदंगाचा निनाद, विविध वाद्यांचा गजर, रांगोळीच्या पायघड्या आणि फटाक्यांची आतषबाजी करीत पैठणकरांनी नाथांच्या पादुका सोहळ्याचे भक्तिभावाने स्वागत केले.नाथांच्या पादुकांच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.आषाढी एकादशीच्या वारीसाठी पैठण येथून संत एकनाथ महाराजांच्या पादुकांचा पायी पालखी सोहळा ७ जुलै रोजी पंढरपूरच्या दिशेने रवाना झाला होता. पालखी सोहळा प्रमुख रघुनाथ महाराज गोसावी, योगेश महाराज गोसावी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या यात्रेला प्रारंभ झाला. तब्बल १९ दिवसांचा हा पायी प्रवास पूर्ण करून पालखी सोहळा पंढरपूरला पोहोचला. विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनानंतर पालखीने परतीचा प्रवास सुरू केला..या वारीत महिला व पुरुष भाविकांची मोठी उपस्थिती होती. मार्गातील विविध गावांमध्ये पालखी सोहळ्याचे ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले. नाथांच्या पादुकांचे दर्शन घेण्यासाठी गावोगावी भाविकांची मोठी गर्दी होत होती. टाळ-मृदंग, भजन, अभंग आणि हरिनामाच्या गजरात वारकऱ्यांनी पायी प्रवास केला. उन्हाचा तडाखा, वारा आणि पावसाची पर्वा न करता भाविकांनी वारीची परंपरा जपली..पंढरपूरकडे जाताना पालखी सोहळ्याचे सुमारे १५ ठिकाणी मुक्काम झाले. प्रत्येक मुक्कामी ग्रामस्थांनी वारकऱ्यांसाठी भोजन, पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. परतीच्या प्रवासातही अनेक गावांत पालखीचे स्वागत करण्यात आले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.भक्ती, शिस्त अन् उत्साहाचे दर्शननाथांच्या पालखी सोहळ्यात भक्तीबरोबरच शिस्तीचेही दर्शन घडले. पायी चालताना वारकऱ्यांमध्ये एक वेगळीच ऊर्जा, उत्साह आणि समाधान जाणवत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.