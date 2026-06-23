Paithan: नाथ महाराजांच्या पालखीसाठी मानाची बैलजोडी सज्ज

पैठण: येथील शांतीब्रह्म श्री संत एकनाथ महाराजांच्या पायी पालखी सोहळ्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील लाखो वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या या सोहळ्यासाठी यंदाही मानाची खिल्लारी बैलजोडी सज्ज झाली असून, संतसेवेची तीन पिढ्यांची अखंड परंपरा पुन्हा एकदा जिवंत होणार आहे. .शेवगाव तालुक्यातील हादगाव येथील डॉ. नीलेश श्रीनिवास मंत्री यांच्या परिवाराकडून यंदाच्या पालखी रथासाठी ही खिल्लारी बैलजोडी दिली जात आहे. त्र्यंबकदास मुरलीधर मंत्री यांनी सुरू केलेली ही पुण्यपरंपरा त्यांचे पुत्र डॉ. श्रीनिवास मंत्री यांनी जोपासली. आता तिसऱ्या पिढीत डॉ. नीलेश मंत्री ही सेवा निष्ठेने पार पाडत आहेत..पवनराजे हत्याकांडाचा निकाल विरोधात लागताच फोन, ओमराजेंना काय सांगितलं? एकनाथ शिंदेंनी केला खुलासा.यंदाचा सोहळा नाथवंशज रघुनाथ महाराज गोसावी पालखीवाले यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडेल, तर रथाचे सारथी म्हणून देवीदास साहेबराव गादे (हादगाव) जबाबदारी सांभाळणार आहेत. श्रीक्षेत्र पैठण येथून दरवर्षी निघणारा हा सोहळा वारकरी संप्रदायाचे मोठे भक्तिपीठ मानला जातो. हजारो वारकरी, दिंड्या आणि टाळकरी विठुरायाच्या भेटीसाठी पंढरपूरच्या दिशेने मार्गक्रमण करतात..१२ चौकार, १३ षटकार! वैभव सूर्यवंशीच्या भीडूचे ३२ चेंडूंत शतक; राजस्थान रॉ़यल्सचा फलंदाज IPL 2027 मध्ये यशस्वी जैस्वालच्या जागी खेळणार?.६ जुलै रोजी ही बैलजोडी पैठणमध्ये दाखल होणार असून, त्याआधी हादगाव ग्रामस्थांच्या वतीने बैलजोडीवर पुष्पवृष्टी करून, टाळ-मृदंगाच्या गजरात आणि ‘एकनाथ महाराज की जय’च्या जयघोषात तिला भावपूर्ण निरोप दिला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.