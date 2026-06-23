मराठवाडा

Paithan: नाथ महाराजांच्या पालखीसाठी मानाची बैलजोडी सज्ज

Prestigious Khillari Bullock Pair Ready for Sant Eknath Maharaj Palkhi: तीन पिढ्यांपासून सुरू असलेली संतसेवेची परंपरा यंदाही कायम राहणार असून, लाखो वारकऱ्यांच्या श्रद्धेचा हा सोहळा ६ जुलैपासून भक्तिमय वातावरणात रंगणार आहे.
Paithan

Paithan

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पैठण: येथील शांतीब्रह्म श्री संत एकनाथ महाराजांच्या पायी पालखी सोहळ्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील लाखो वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या या सोहळ्यासाठी यंदाही मानाची खिल्लारी बैलजोडी सज्ज झाली असून, संतसेवेची तीन पिढ्यांची अखंड परंपरा पुन्हा एकदा जिवंत होणार आहे.

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Paithan
Marathwada
Palkhi ceremonies in Maharashtra

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