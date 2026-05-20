Ashadhi Wari Sant Eknath Palanquin: अधिकमासामुळे संत एकनाथ महाराज पायी दिंडी वारीचे प्रस्थान एक महिना उशिरा; पैठणहून ७ जुलैला पंढरपूरकडे पालखी रवाना

पैठण : अधिक मासामुळे यंदाच्या आषाढी वारीच्या वेळापत्रकात मोठा बदल झाला असून, राज्यातील संतांच्या पालख्या नेहमीपेक्षा सुमारे एक महिना उशिराने पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहेत. त्यात पैठण येथील संत एकनाथ महाराज पालखी दिंडी सोहळ्याचा समावेश आहे. नाथांचा हा पायी दिंडी सोहळा अधिकमास महिना आल्याने पुढील महिन्यात ७ जुलै रोजी पैठण येथुन पंढरपूर कडे प्रस्थान करणार आहे. यंदा या सोहळ्याचे ४२७ वे वर्ष आहे..दरम्यान,वारकऱ्यांच्या उत्साहात मात्र कोणतीही कमी नसली तरी वारीचे वेळापत्रक पुढे सरकल्याचे चित्र दिसत आहे.यंदा ज्येष्ठ महिन्यात अधिकमास आल्यामुळे आषाढी वारी एक महिना पुढे ढकलण्यात आली आहे. अधिका मास महिन्याला १७ मेपासून सुरुवात झाली असून, तो १५ जूनपर्यंत राहाणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी मे अखेर किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पंढरपूरला प्रस्थान करणारा संत एकनाथ महाराज पायी दिंडी आषाढी एकादशी वारीसाठी श्री क्षेत्र पंढरपूरकडे प्रस्थान होणार आहे. संत एकनाथ महाराज पायी दिंडी सोहळा जाण्याची.श्री क्षेत्र पंढरपूरच्या आषाढी वारीला हजारो वर्षांची परंपरा लाभली आहे. या पायी दिंडी वारीचे संतांच्या अभंगातूनही पंढरपूरचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. पालखी सोहळ्याची परंपरा सन १९४८ पासून सुरू झाली.पैठण येथील संत एकनाथ महाराज यांचे पणजोबा भानुदास महाराज यांनी पंढरपूरच्या आषाढी एकादशी यात्रेला जाण्याची परंपरा सुरु केली होती.ही परंपरा संत एकनाथ महाराज यांनी कायम ठेवली आहे.संत एकनाथ महाराज यांच्या पादुका पालखीत ठेवून दिंडी सोहळ्यातील वारकरी पंढरपूरकडे प्रस्थान करतात. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या वारीत राज्यातील मानाच्या सात पालख्यांचे प्रस्थान क्रमाक्रमाने होणार आहे..अधिकमासांमुळे संत एकनाथ महाराज पायी दिंडी पालखी सोहळ्याचे प्रस्थान एक महिना उशीरा पंढरपूरकडे ७ जुलैला होणार आहे. २४ जुलै २०२६ हा दिंडी सोहळा पंढरपुर येथे दाखल होईल व २५ जुलैला नाथांच्या पादुकांचे भीमा नदी होळे या गावी नवीन पुलाजवळ पादुका स्नान होईल व यानंतर सकाळी नगर प्रदक्षणा होणार आहे.रघुनाथ महाराज गोसावी,संत एकनाथ दिंडी सोहळा प्रमुख, पैठण.