Beed Crime : कृष्णा आंधळेच्या शोधाबाबत अहवाल सादर करा; न्यायालयाच्या सूचना, विष्णू चाटेच्या जामीन अर्जावर युक्तिवाद

मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील संशयितांवरील आरोप निश्‍चितीबाबत १२ डिसेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत निर्णय होण्याची शक्यता.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड - मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील संशयितांवरील आरोप निश्‍चितीबाबत १२ डिसेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

