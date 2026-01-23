santosh deshmukh case

santosh deshmukh case

esakal

मराठवाडा

Santosh Deshmukh Case: आरोपींच्या वकिलांना हवेत डिजिटल पुरावे; संतोष देशमुख प्रकरणाच्या सुनावणीत काय घडलं?

Santosh Deshmukh Murder Case Hearing Postponed, Next Date Fixed for February 7: मयत सरपंच संतोष देशमुख खून प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा मिळावी, अशी कुटुंबियांची मागणी आहे.
Published on

Beed Crime: मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण व निर्घुण हत्या प्रकरणात बचाव पक्षाने मागितलेली डिजिटल पुराव्यांची प्रत देण्यासाठी अभियोग पक्षाने वेळ मागितल्याने शुक्रवारी (ता. २३) होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. पुढील सुनावणी ता. सात फेब्रुवारीला होईल.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
crime