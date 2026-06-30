Pandharpur Wari: ४५ दिवसांचा भक्तीप्रवास; 'सर्जा-राजा' ओढणार संत एकनाथ महाराजांचा चांदीचा पालखी रथ, तीन पिढ्यांची संतसेवा

-चंद्रकांत तारुपैठण: शांतिब्रह्म श्री संत एकनाथ महाराज यांच्या पंढरपूरकडे जाणाऱ्या आषाढी पालखी सोहळ्यात यंदाही वैशिष्ट्यपूर्ण बैलजोडी सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.जि. अहिल्यानगर (ता.शेवगाव) हातगाव येथील डॉ.निलेश श्रीनिवास मंत्री यांच्या मालकीची ही बैलजोडी गेल्या तीन पिढ्यांपासून संत एकनाथ महाराजांच्या पालखी सेवेशी जोडलेली आहे..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.पैठण ते पंढरपूर असा तब्बल ४५ दिवसांचा प्रवास करत चांदीचा पालखी रथ 'सर्जा' आणि 'राजा' ही बैलजोडी ओढणार आहे. नाथांच्या या पालखी सोहळ्याचे ता. ७ जुलै ला पैठण येथुन प्रस्थान होणार आहे.पैठण ते पंढरपूर या पालखी सोहळ्यास ४२८ वर्षांचा इतिहास आहे. राज्यातील प्रमुख दिंड्यांपैकी क्रमांक तीनची दिंडी म्हणून संत एकनाथ महाराजांच्या पालखीचा पंढरपुरात मान आहे.संत एकनाथांच्या पालखी सोहळ्याच्या बैलजोडीचा मान तिसऱ्या पिढीपासून मंत्री कुटुंबीयाकडे आहे.वडिलांनंतर २०११ पासून ही परंपरा डॉ .निलेश मंत्री हे पुढे चालवत आहे. दरवर्षी नवीन बैलजोडी खरेदी करून ही संतसेवेची परंपरा ते अखंडितपणे जपत आहेत...या पालखी सोहळ्याचे प्रमुख नाथवंशज रघुनाथ महाराज गोसावी हे आहेत. शेतकरी कुटुंबातील मंत्री घराण्याने ही परंपरा जपली असून, वारकरी संप्रदायाच्या सेवेत सातत्याने योगदान दिले आहे.पूर्वी पालखी सोहळ्यासाठी जड लाकडी बैलगाडीचा वापर केला जात होता. त्यामुळे बैलांवर मोठा ताण येत असे. मात्र, आता अत्यंत देखणा आणि हलक्या वजनाचा चांदीचा रथ तयार करण्यात आल्याने बैलांवरील भार लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे..रथ ओढणे अधिक सुलभ झाल्याने बैलांची कार्यक्षमता वाढली असून, दीर्घ प्रवासही ते सहज पार पाडत आहेत. हा चांदीचा रथ विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी पंढरपूरपर्यंत नेला जातो.आषाढी वारीत संतांच्या पालखीला रथ ओढणारी ही बैलजोडी वारकरी आणि भाविकांसाठी श्रद्धेचे प्रतीक बनली असून, परंपरा, सेवा आणि भक्तीचा अनोखा वारसा आजही मंत्री कुटुंब जपताना दिसत आहे.शेतकरी देविदास गाधे हे पालखी रथाचे सारथ्य करणार आहेत..Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.दररोथ सराव, पौष्टिक खुराकाची बैलजोडीची व्यवस्थापालखीच्या सेवेसाठी दररोज बैलगाडी चालविण्याचा नियमित व्यायाम त्यांच्याकडून करून घेतला जातो. सलग प्रवासाची सवय राहावी आणि दम लागू नये, यासाठी नियोजनबद्ध प्रशिक्षण दिले जाते.यासोबतच बैलांच्या आहारात शेंगदाणे, शेंगदाणा ठेप, उडीद डाळ, गूळ यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि उत्तम निगा यामुळे ही बैलजोडी पालखीच्या दीर्घ प्रवासासाठी सक्षम बनते, अशी माहिती बैलजोडीचे मालक डॉ. निलेश श्रीनिवास मंत्री यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.