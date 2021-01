हिंगोली जिल्ह्यात सरपंच आरक्षण सोडत २८, २९ जानेवारीला होणार

हिंगोली : जिल्ह्यातील सेनगाव, कळमनुरी व वसमत तालुक्याचे सरपंचपदाचे आरक्षण कार्यक्रम गुरुवारी (ता. २८) सकाळी बारा वाजता तसेच हिंगोली व औंढा नागनाथ या तालुक्यातील सरपंचपदाचे आरक्षण कार्यक्रम शुक्रवारी ता. २९ बारा वाजता संबंधित तालुका मुख्यालयी होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी दिली . जिल्ह्यात ४९५ ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक प्रक्रिया घेण्यात आली यात ७३ ग्रामपंचायत बिनविरोध झाल्याने ४२२ ग्रामपंचायतसाठी शुक्रवारी (ता. १५) मतदान झाले. त्यानंतर सोमवारी (ता. १८) मतमोजणी झाली. त्यानंतर विजयी उमेदवारांसह पँनल प्रमुखांना सरपंच पदाच्या आरक्षणाकडे लक्ष लागले होते. यापूर्वी जाहीर झालेले आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने आता परत सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत होणार आहे. हेही वाचा - आरोग्य भरतीमध्ये कोरोनाकालीन सेवेला हवे प्राधान्य; आरोग्य भरतीवेळी नको धूळफेक; कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मागणी जिल्ह्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेले सरपंच पदाचे आरक्षण तालुका निहाय व ग्रामपंचायत निहाय निर्धारित करण्यासाठी सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी संबंधीत तालुक्याचे तहसीलदारांना आरक्षण निश्चित करण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे.जिल्ह्यासाठी त्या त्या तालुक्यातील अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिला ( अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व खुला प्रवर्ग यातील महिला ) आरक्षण निश्चित करणेबाबतचे अधिकार तहसिलदार यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रापुरते प्रदाने करण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. जयवंशी यांनी सांगितले. आरक्षणाची सोडत काढण्याचा दिनांक निश्चित करुन देण्यात आला आहे. दरम्यान, गुरुवारी (ता.२८) सरपंच पदाचे आरक्षण दुपारी बारा वाजता सेनगाव, कळमनुरी व वसमत तर शुक्रवारी (ता. २९) हिंगोली व औंढा नागनाथ तालुक्याचे आरक्षण तहसील कार्यालयात होणार आहे. तालुका मुख्यालयाचे ठिकाणी नमुद दिनांकास अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिलांसाठीचे आरक्षण संबंधित तालुक्यांच्या नियुक्त केलेल्या समन्वय अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली पुर्ण करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. जयवंशी यांनी सांगितले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Sarpanch reservation in Hingoli district will be held on January 28 and 29 hingoli news