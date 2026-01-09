Santosh Deshmukh Case : सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला

बीड - मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण व निर्घुण हत्या प्रकरणात वाल्मीक कराड गॅंगवर विशेष मकोका न्यायालयात दोषारोप निश्चित झाल्यानंतर गुरुवारी (ता. आठ) झालेल्या सुनावणीत सरकारी पक्षाने कलम २९४ प्रमाणे पुराव्यांची यादी न्यायालयासमोर सादर केली. दरम्यान, पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला होणार आहे..या प्रकरणातील दुसऱ्या क्रमांकाचा आरोपी विष्णू चाटे याने लातूर कारागृहातून बीड कारागृहात हलवावे, अशी मागणी करणारा अर्ज केला आहे. तसेच, डिजिटल पुराव्यांची प्रत अद्यापही आरोपींना मिळाला नसल्याचे बचाव पक्षाने न्यायालयाला सांगितले.यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणीआधी प्रत देण्याचे निर्देश दिले. विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांना या खटल्यातून बदलण्याच्या आरोपी पक्षाच्या मागणीवर म्हणणे सादर करण्याचे निर्देशही विशेष मकोका न्यायाधीश व्यंकटेश पटवदकर यांनी दिले..सरपंच संतोष देशमुख यांचे नऊ डिसेंबर २०२४ ला मस्साजोगचे टाकळी फाटा जवळून अपहरण करून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. खून प्रकरणासह अवादा कंपनीला दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागणी, याच कंपनीच्या मस्साजोग प्रकल्पावरील भांडण व तेथील सुरक्षा रक्षकाला जातिवाचक शिवीगाळ या तिन्ही प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी येथील विशेष मकोका न्यायालयात सुरू आहे..Vashi Crime : ‘तुझाही संतोष देशमुख करू’ म्हणत सरपंचाला मारहाण; पवनचक्कीच्या कामावरून घडली घटना.२३ डिसेंबर २०२५ च्या सुनावणीत वाल्मीक कराड, विष्णू चाटे, सुदर्शन घुले, महेश केदार, जयराम चाटे, प्रतीक घुले, सुधीर सांगळे व फरारी आरोपी कृष्णा आंधळे यांच्यावर कट करून खून, खंडणी, जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचे आरोप निश्चित करण्यात आले.त्यानंतर आजच्या सुनावणीत सरकारी पक्षाकडून विशेष सहायक सरकारी वकील अॅड. बाळासाहेब कोल्हे यांनी पुराव्यांची यादी सादर केली. आरोपी पक्षाकडून अॅड. विकास खाडे हजर होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.