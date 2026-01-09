मराठवाडा

Santosh Deshmukh Case : सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला

Santosh Deshmukh: सरपंच संतोष देशमुख यांचे नऊ डिसेंबर २०२४ ला मस्साजोगचे टाकळी फाटा जवळून अपहरण करून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती.
Santosh Deshmukh Case

Santosh Deshmukh Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड - मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण व निर्घुण हत्या प्रकरणात वाल्मीक कराड गॅंगवर विशेष मकोका न्यायालयात दोषारोप निश्‍चित झाल्यानंतर गुरुवारी (ता. आठ) झालेल्या सुनावणीत सरकारी पक्षाने कलम २९४ प्रमाणे पुराव्यांची यादी न्यायालयासमोर सादर केली. दरम्यान, पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला होणार आहे.

Loading content, please wait...
Beed
crime
Court
Sarpanch
MCOCA court proceedings

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com