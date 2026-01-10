Santosh Deshmukh Case: संतोष देशमुख प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी पूर्ण; छाननी समिती कशासाठी?

Beed Crime News: मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी पूर्ण झाली आहे. या प्रकरणासाठी नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती एम.एल. ताहलियानी यांच्या एक सदस्यीय समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सोपवला आहे. या अहवालातील निष्कर्ष आणि शिफारशींवर पुढील कारवाई निश्चित करण्यासाठी शासनाने अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय छाननी समिती स्थापन केली आहे..२०२४ च्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात हे प्रकरण गाजल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार १५ जानेवारी २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम.एल. ताहलियानी यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती..Navi Mumbai: उमेदवार बदलल्यामुळे प्रचारात भाजपचा गोंधळ, बाद झालेल्या उमेदवाराला कोर्टाने दिली परवानगी.कार्यवाहीसाठी समिती सज्ज समितीने सादर केलेल्या अहवालातील ठपके, निष्कर्ष आणि कारवाईच्या शिफारशींची छाननी करण्यासाठी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती काम करेल. या समितीत प्रधान सचिव (विशेष), अपर पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था), गृह विभागाचे सहसचिव व्यंकटेश भट आणि विधी विभागाचे उपसचिव यांचा समावेश आहे. गृह विभागाच्या कार्यासन शाखेचे उपसचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. ही समिती चौकशी अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाईचा मसुदा तयार करणार आहे..Nashik Namco Bank : 'नामको' बँकेची २५०० कोटींच्या ठेवींकडे झेप; नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रकाश दायमा यांचा विंचूरला नागरी सत्कार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.