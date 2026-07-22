Crop Insurance Scam: सॅटॅलाइटच्या ‘फसव्या’ अहवालाने लोहारा तालुक्यातील ७५% शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित; ३० जुलैला धरणे आंदोलनाची हाक

जेवळी : खरीप २०२५ मधील पीक विमा नुकसानीच्या लाभापासून लोहारा तालुक्यातील जेवळी, माकणी आणि धानुरी या तीन महसूल मंडळांना पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. सॅटॅलाइट उपग्रहाच्या तांत्रिक निकषांचा आधार घेत विमा कंपनीने घेतलेल्या या वादग्रस्त निर्णयामुळे तालुक्यातील तब्बल ७५ टक्के शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. एकीकडे अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची कबुली देऊन शासनाने मदत वाटप केले असताना, दुसरीकडे विमा कंपनीने मात्र तांत्रिकतेचा खोळंबा घालत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. यामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, शेतकरी आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत..खरीप २०२५ च्या हंगामात धाराशिव जिल्ह्यातील २ लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांनी ४ लाख ९३ हजार अर्जांद्वारे पीक विमा भरला होता. यासाठी शेतकरी, राज्य आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा मिळून 'आयसीआयसीआय लोम्बार्ड' या पीक विमा कंपनीला १३० कोटी रुपयांचा प्रिमियम देण्यात आला आहे. राज्य शासनाने 'एक रुपयात पीक विमा' योजनेत बदल करून नवीन धोरण आणले आहे. यात पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे ५० टक्के आणि सॅटॅलाइट उपग्रहाच्या तांत्रिक उत्पादनावर आधारित ५० टक्के रक्कम देण्याचे निश्चित केले गेले. मात्र, सॅटॅलाइटने टिपलेल्या छायाचित्रांमध्ये जिल्ह्यातील १४ महसूल मंडळांत पिकांचे भरघोस उत्पादन झाल्याचा 'अजब' निष्कर्ष काढण्यात आला. याच फसव्या अहवालाच्या आधारे तालुक्यातील लोहारा मंडळ वगळता जेवळी, माकणी व धानुरी या तीन मंडळांना विमा लाभातून बाद करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी जेवळी मंडळातील ३ हजार १७६ शेतकऱ्यांनी ५ हजार २८० हेक्टर क्षेत्रावर विमा उतरवला होता याबरोबरच माकणी मंडळातील ४ हजार ३६५ शेतकऱ्यांनी ६ हजार ६१७ हेक्टर क्षेत्रावर विमा उतरवला होता. तर धानुरी मंडळातील ५ हजार ५३५ शेतकऱ्यांनी ८ हजार ५५७ हेक्टर क्षेत्रावर विमा उतरवला होता. यात एकूण १३ हजार ५६ शेतकऱ्यांनी २० हजार ४५४ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे संरक्षण केले होते, जे आता पूर्णपणे वाऱ्यावर आले आहे..गेल्या वर्षी लोहारा तालुक्यात सरासरीच्या तब्बल १८१.७ टक्के (१,१२९ मिमी) पाऊस झाला होता. या अतिवृष्टीमुळे जमिनी खरवडून गेल्या, पशुधन वाहून गेले आणि मनुष्यहानीही झाली. राज्य शासनाने हे नैसर्गिक संकट मान्य करून या तिन्ही मंडळांतील शेतकऱ्यांना शासकीय मदत दिली होती. एकीकडे शासन नुकसान मान्य करते, तर दुसरीकडे विमा कंपनी मात्र सॅटॅलाइटच्या छायाचित्रांचा चुकीचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना हक्काच्या पैशांपासून वंचित ठेवत आहे. विमा कंपनीच्या या मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.. अनिल जगताप, पीक विमा अभ्यासक-तांत्रिक उत्पादनाचे कुठे आणि कशा पद्धतीने विश्लेषण केले गेले, याची सविस्तर माहिती कोणतेही कार्यालय देत नाही. पीक विमा योजनेत सध्या सर्रास मनमानी सुरू आहे. एकाच तालुक्यातील शेजारच्या मंडळाला विमा मिळतो आणि दुसऱ्याला वगळले जाते, हा उघड दुजाभाव आहे. या अन्यायाविरुद्ध ३० जुलै रोजी लोहारा तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले जाईल. तसेच पुढील आठवड्यात विविध ग्रामपंचायतींचे ठराव घेऊन आम्ही कृषी सचिवांची भेट घेणार आहोत. शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळेपर्यंत हा लढा थांबणार नाही.. रोहित कारभारी, शेतकरी जेवळीविमा कंपनीने वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून उपग्रहाचे फोटो पाहण्याऐवजी आमच्या बांधावर येऊन पाहायला हवे होते. अतिवृष्टीने डोळ्यादेखत पिके नष्ट झाली, शासनाने दिलेली तुटपुंजी मदत कर्ज फेडण्यातच गेली, आता विम्याचाच एक आधार होता. हा तर आमच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. जर आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर आम्हाला आंदोलन करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही.. महेश देवकते, तालुका कृषी अधिकारी, लोहारासॅटॅलाइट उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रात या तिन्ही महसूल मंडळांत चांगली पिके आल्याचे दिसून आल्याने, ही मंडळे तांत्रिक उत्पादनावर आधारित पीक नुकसान भरपाईतून वगळण्यात आली असल्याचे समजते. हा निर्णय आमच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा असून, यासाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करावा लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.