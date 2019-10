उदगीरच्या सौरभ अम्बुरेला मिळाला राफेल उडवण्याचा पहिला मान

उदगीर (जि. लातूर ) ः शत्रूला धडकी भरवणारे 'राफेल' हे अत्याधुनिक लढाऊ विमान विजयादशमीच्या मुहूर्तावर भारतीय वायुदलात सहभागी झाले. उदगीरात बालपण गेलेल्या भारतीय हवाई दलातील मराठमोळा स्क्वाड्रन लीडर सौरभ सूर्यकांत अंम्बुरे याला अत्याधुनिक लढाऊ विमान 'राफेल' उडवण्याचा पहिला मान मिळाला आहे. भारतीय वायुदलामध्ये अत्याधुनिक लढाऊ विमान राफेल सहभागी झाल्याचा आनंद भारतीयांना झालेला आहे. परंतु राफेल विमान उडवण्याचा पहिला मान उदगीरात बालपण गेलेल्या स्क्वाड्रन लीडर सौरभ अंम्बुरे

यांना मिळाल्याने येथील नागरिकांतून आनंद व्यक्त होत आहे. स्क्वाड्रन लीडर सौरभ अंम्बुरे यांचे उदगीर हे आजोळ आहे. कर्नाटकातील बिदर हे त्यांचे मूळ गाव असले तरी त्यांचे आई- वडील दोघेही उदगीर येथे एका राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये नोकरीस होते. त्यामुळे अम्बुरे कुटुंबीय उदगीरात वास्तव्यास होते.स्क्वाड्रन लीडर सौरभ अम्बुरे यांचे प्राथमिक शिक्षण येथील विद्यावर्धिनी इंग्लिश स्कूल येथे झाले. त्यानंतर त्यांचे पुढील शिक्षण सातारा सैनिकी स्कूल येथे झाले आहे. स्क्वाड्रन लीडर अम्बुरे यांचे आई - वडील सध्या हैदराबाद येथे राहत असल्याचे त्यांच्या उदगीर येथील नातलगांनी सांगितले.

Web Title: Saurabh Ambure of Udgir received the first honor to fly Rafael