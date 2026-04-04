ZP School News: सावरकरनगर जिल्हा परिषद शाळेला अखेर कायमस्वरूपी शिक्षक; पालकांच्या आंदोलनानंतर शिक्षण विभागाचा निर्णय

ईस्लापूर: नांदेड जिल्हा परिषदच्या शिक्षण विभागाकडून दि. २ एप्रिल २०२६ रोजी शिक्षकांच्या बदल्याबाबत महत्त्वाचा आदेश जारी करण्यात आला. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे रखडलेली बदली प्रक्रिया अखेर पूर्ण झाल्याची माहिती मिळाली आहे. संबंधित शिक्षकांना दि. ४ एप्रिल २०२६ पर्यंत नवीन शाळेत रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..किनवट तालुक्यातील ईस्लापूर येथील सावरकर नगरमधील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत गेल्या अनेक महिन्यांपासून कायमस्वरूपी शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत होते. यामुळे संतप्त पालकांनी दोन वेळा शाळेला कुलूप ठोकून आंदोलनही केले होते. कायमस्वरूपी शिक्षक नेमण्याची मागणी पालकांकडून वारंवार करण्यात येत होती.दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी परिस्थितीची दखल घेत तत्काळ कार्यवाही केली. त्यांनी संबंधित विभागाशी पत्रव्यवहार करून सावरकर नगर शाळेसाठी कायमस्वरूपी शिक्षकाची बदली केली व नियुक्तीचे आदेश जारी केले.. आदेशानुसार बदली झालेल्या शिक्षकांनी तात्काळ कार्यमुक्त होऊन नव्या ठिकाणी हजर राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्धारित मुदतीत रुजू न झाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे सावरकर नगरसह तालुक्यातील अनेक शाळांना शिक्षक उपलब्ध झाले असून, पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..दैनिक सकाळ ने शाळेविषयी वारंवार वृत्त प्रकाशित केले होतेया वृत्तचा पाठपुरावा करत पालकाने वरिष्ठ अधिकारी पर्यंत मागणीही केली होती.जिल्ह्यातील 54 शिक्षकांपैकी एक शिक्षक सावरकर नगर येथील जिल्हा परिषद शाळेला कायमस्वरूपी मिळाला.