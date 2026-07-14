Power Theft Drive: सावखेडा येथे महावितरणची वीजचोरीविरोधी धडक मोहीम; २४ आकडेबहादरांवर कारवाई, कठोर दंडात्मक गुन्हे दाखल होणार

शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील महावितरणच्या शेंदूरवादा उपकेंद्रांतर्गत येणाऱ्या सावखेडा गावात मंगळवारी (ता.१४) महावितरणच्या वतीने वीजचोरीविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या धडक कारवाईत तब्बल २४ आकडेबहादरांकडून सुरू असलेली वीजचोरी उघडकीस आली असून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे परिसरातील आकडेबहादरांचे चांगले ढाबे दणाणले आहे. .महावितरणकडून वाढत्या वीजचोरीला आळा घालण्यासाठी आणि प्रामाणिक वीज ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात आली. तपासणीदरम्यान अनेक ठिकाणी अनधिकृतपणे आकडे टाकून वीज वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले. महावितरणच्या पथकाने तात्काळ संबंधित आकडे काढून टाकत वीजचोरीची प्रकरणे नोंदविली..ग्रामीण विभागाचे कार्यकारी अभियंता जाधव साहेब तसेच वाळूज उपविभागाचे उप कार्यकारी अभियंता गजानन ठोंबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेंदूरवादा सब स्टेशनचे शाखा अभियंता मुफीद शेख यांनी ही कारवाई केली. वीजचोरी करणाऱ्यांविरोधात भविष्यातही प्रत्येक गावात अशाच प्रकारच्या मोहिमा राबविण्यात येणार असल्याचे शाखा अभियंता मुफीद शेख यांनी सांगितले..या कारवाईत शेंदूरवादा शाखेचे वायरमन एजाज पठाण, निलेश घुले, बाळू कांबळे, शीतल एरंडे, सुंदलला, थोरात, अभिषेक मापारी, रवी गावंदे, रविराज झारगड आदी कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला..महावितरण कार्यालयाकडून वेळोवेळी नागरिकांना अधिकृत व सुरक्षित पद्धतीने वीज वापरण्याचे आवाहन करण्यात येत असून तरी ही वीजचोरी आढळल्यास संबंधितांवर या पुढे दंडात्मक कठोर कारवाई करत गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे....गजानन ठोंबरे (वाळूज उपविभागाचे उप कार्यकारी अभियंता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.