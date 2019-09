शेवटच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाल्याशिवाय योजना बंद नाही

उदगीर(जि. लातूर) ः राज्यात सुरू करण्यात आलेली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजना ही महाराष्ट्रातील शेवटच्या शेतकर्यांना जोपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही तोपर्यंत सुरूच ठेवणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता. 31) केली आहे.

येथील जिल्हा परिषदेच्या मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या महाजनादेश यात्रेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे कॅबिनेटमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, प्रदेश सरचिटणीस आमदार सुरजितसिंग ठाकूर, खासदार सुधाकर शृंगारे, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष नागनाथ निडवदे, आमदार सुधाकर भालेराव, विनायकराव पाटील, माजी आमदार पाशा पटेल, गोविंदराव केंद्रे, प्रा. मनोहर पटवारी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रामचंद्र तिरुके, नगराध्यक्ष बसवराज बागबंदे यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विरोधी पक्ष सातत्याने ईव्हीएम मशीनकडे बोट दाखवत आहेत. जेव्हा सुप्रिया सुळे निवडून येतात तेव्हा ईव्हीएम चांगली असते आणि जेव्हा लातूरचे खासदार सुधाकर शृंगारे निवडून येतात, तेव्हा त्यामध्ये बिघाड होते. या मशीनमध्ये बिघाड नसून विरोधकांच्या डोक्यामध्ये बिघाड निर्माण झालेली आहे. आधी यांची डोकी ताळ्यावर आणली पाहिजेत. मराठवाड्याच्या पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील पाणी वळवून मराठवाड्यात म्हणून मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करणार असल्याची घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. उज्वला गॅस योजनेपासून घरकुल योजना, शेतकरी सन्मान निधी, पीक विम्याचा निधी याच्यासह शासनाच्या विविध योजना या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचे काम पाच वर्षांमध्ये करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या कामाच्या जोरावर येत्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पुन्हा राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शासनाची कर्जमाफी योजनाही शेवटच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाल्याशिवाय बंद करणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

