Terakheda Accident: स्कुटीला धडक देऊन युवकाचा मृत्यू; अपघातानंतर पसार झालेला टेम्पोचालक अखेर पोलिसांच्या ताब्यात

-दिलीप गंभिरे कळंब : तेरखेडा ता.वाशी येथील राष्ट्रीय महामार्गावर स्कुटीला समोरून धडक देऊन १९ वर्षीय युवकाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेला आणि अपघातानंतर घटनास्थळावरून पसार झालेला टेम्पोचालक अखेर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या हाती लागला. तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीचा शोध घेत अशोक लिलॅण्ड टेम्पोसह त्याला ताब्यात घेतले..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.येरमाळा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,भूम येथील लक्ष्मीनगरातील यशराज श्रीकृष्ण चव्हाण वय १९ हे २९ सप्टेंबर रोजी दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास स्कुटी एमएच २५ बीएच ५५८१ वरून जात होते. तेरखेडा येथील वनविभागाच्या जागेसमोर राष्ट्रीय महामार्गावर अज्ञात वाहनचालकाने निष्काळजीपणे वाहन चालवत त्यांच्या स्कुटीला समोरून धडक दिली. .या अपघातात यशराज गंभीर जखमी झाले.मात्र,अपघातानंतर वाहनचालकाने जखमी यशराज यांना उपचारासाठी रुग्णालयात न नेता घटनास्थळावरून वाहनासह पलायन केले. उपचारादरम्यान यशराज यांचा मृत्यू झाला.याप्रकरणी ३० सप्टेंबर रोजी येरमाळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..\rगुन्ह्याचा तपास सुरू असताना येरमाळा पोलिस ठाणे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने घटनास्थळाची पाहणी करून तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे अपघातास कारणीभूत ठरलेले वाहन शोधून काढले. सदर वाहन राजेशनगर, ढोकी येथील असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने आरोपी शुभम अच्युत काळे वय २२, रा. राजेशनगर, ढोकी जि.धाराशिव याला अशोक लिलॅण्ड टेम्पो एमएच ४७ वाय ३४२५ याच्यासह ताब्यात घेतले. .Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.पुढील कारवाईसाठी आरोपी व वाहन येरमाळा पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.ही कारवाई पोलिस अधीक्षक रितु खोखर,अपर पोलिस अधीक्षक सचिन पांडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक विनोद इज्जपवार, सहायक पोलिस निरीक्षक सुदर्शन कासार, सहायक पोलिस निरीक्षक यशवंत घोडके, पोलिस हवालदार शौकत पठाण, प्रकाश औताडे, जावेद काझी, फरहान पठाण, चापोह नागनाथ गुरव, रत्नदीप डोंगरे व पोलिस हवालदार शिवाजी घाडगे यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.