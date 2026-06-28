मराठवाडा

Vilas Ghule : विलास घुले खून प्रकरणात नवे वळण; दहावा आरोपी लातूरमधून ताब्यात, गुन्ह्यातील स्कॉर्पिओ जप्त

विलास घुले खून प्रकरणात दहाव्या आरोपीची लातूरमधून अटक; खासदारपुत्राच्या नावानंतर तपासाला नवे वळण, एसआयटीकडून सखोल चौकशी सुरू
Beed police arrest the tenth accused in Vilas Ghule murder case and seize the vehicle used in the crime

Beed police arrest the tenth accused in Vilas Ghule murder case and seize the vehicle used in the crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​बीड : केज तालुक्यातील टाकळी येथील तरुण विलास घुले खून प्रकरणाची व्याप्ती आता वाढली असून, केज पोलिसांनी या गुन्ह्यातील दहाव्या आरोपीला लातूरमधून ताब्यात घेतले आहे. राजकुमार मोरे (रा. सोनीजवळा) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव असून, त्याला न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. या खळबळजनक खून प्रकरणामुळे संपूर्ण राज्यभरात वातावरण ढवळून निघाले आहे.

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