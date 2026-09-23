CM Devendra Fadnavis : मराठवाडा वॉटर ग्रीड गुंडाळल्याने पाण्याचा मोठा प्रश्न; मुख्यमंत्र्याची 'मविआ'वर टीका

लातूर - मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा अतिशय महत्त्वकांक्षी प्रकल्प होता. पण, महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर त्यांनी हा प्रकल्प बंद केला. गुंडाळला. केंद्र सरकारकडून आलेले जलजीवनचे पैसे मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाकरिता वापरता आले असते. पण, दुर्दैवाने तसे न करता त्यांनी अन्यत्र वापरले. त्यामुळे निश्चितच एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मविआ'वर टीका केली. मराठवाड्यात पाणी आणणे हे आमचे पहिले प्राधान्य आहे, असेही ते म्हणाले..यंदा पावसाने पाठ फिरवली असल्याने राज्यात अनेक भागात दुष्काळाची परिस्थिती ओढावली आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळाच्या पाहणी दौऱ्याला लातूरपासून सुरुवात केली आहे. लातूर विमानतळ येथे बुधवारी त्यांचे आगमन झाले. यावेळी पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला..फडणवीस म्हणाले, मराठवाड्यात वॉटर ग्रीड प्रकल्प करणे हे तर अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासोबतच इथे पाणी आणण्याला आम्ही प्राधान्य दिले आहे. सध्या एक प्रकल्प सुरू असून तो म्हणजे कोल्हापूर, सांगलीचे जे वाहून जाणारे पुराचे पाणी आहे ते पाणी उजनीत आणणे आणि मराठवाड्याच्या काही भागात ते पुरवणे. याहून मोठा दुसरा प्रकल्प आम्ही हाती घेणार आहोत, ज्यामुळे मराठवाडा दुष्काळमुक्तीकडे जाणार आहे. त्याचा डीपीआर डिसेंबरपर्यंत आम्हाला अपेक्षित आहे..शेतकऱ्यांना मदत करणारचदुष्काळावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, शासनाने दुष्काळाची परिस्थिती अतिशय गांभीर्याने घेतली आहे. उपाययोजनांना सुरुवातही केली आहे. दुष्काळाची पहिली अधिसूचना आम्ही तीन दिवसात प्रसिद्ध करणार आहोत. दुष्काळाच्या या गंभीर काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना मदत करणारच आहोत.सोबतच सध्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना सुरूच आहे. ती आम्ही बंद करणार नाही. त्यासाठी जो काही अतिरिक्त निधी लागतो त्याची तयारी आम्ही केली आहे. निधीची कमतरता पडू देणार नाही. दुष्काळाच्या स्थितीत पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा याचे सूक्ष्म पद्धतीने नियोजन केले आहे..याप्रसंगी पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार संजय बनसोडे, आमदार बसवराज पाटील, माजी आमदार धीरज देशमुख, माजी आमदार शिवाजीराव पाटील कव्हेकर, भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अर्चना पाटील चाकूरकर, माजी खासदार सुधाकर शृंगारे आदी मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.