Latur Police Raid: लोहा शहरातील लॉजवर पोलिसांची धाड; देहविक्री प्रकरणात महिलांसह आठ जणांना ताब्यात

लोहा : लोहा शहर हे राष्ट्रीय महामार्गावर असल्याने शहरत सातत्याने मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. व्यापारी, ग्राहक सह असंख्य नागरिक शहरात येत असल्याने त्यांना मुक्कामासाठी परमिट (लॉज) रुमची व्यवस्था आहे. मात्र सदरील लॉज वरती भलताच प्रकार सुरू असल्याची चर्चा होती. (ता . १६ ) पोलिसांनी लॉज वरती टाकलेल्या धाडीत जवळपास आठ जणांना ताब्यात घेऊन पोलिस डायरीत नोंद करण्यात आली. .लोहा शहरातील एकेकाळी मोठ्या प्रमाणात देह विक्री व्यवसाय सुरू होता. मात्र यातून एड्स रोगामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागल्याने शहरातील काहींनी पुढाकार घेत शहरातील चालणारा देह विक्री व्यवसाय बंद पडला होता. त्यानंतर सर्व सुरळीत असताना नांदेड लातूर महामार्गावर अनेकांनी परमिट रुमच्या माध्यमातून व्यापारी नागरिकांना मुक्कामी राहण्यासाठी लॉज उभारण्यात आले..त्यामध्ये लोहा शहरासह पारडी शिवारात परमिट रुमच्या माध्यमातून व्यावसायिक मंडळींनी कमाई सुरू केली मात्र सदरील लॉजिंग मध्ये झटपट पैसे कमावण्याच्या मोहापायी मुक्कामी येणाऱ्या मंडळींकडून त्यांची आधार व इतर ओळखीच्या पुराव्याशिवाय त्यांना परमिट रुमच्या खोली देणे या प्रकारात मोठी वाढ झाली होती. त्यातून अनेक देह विक्री करणाऱ्या महिला, मुली या दिवसा संबंधित लॉज वरती कांहीं तासांसाठी थांबून स्वतःसह लॉज धारकांचा गल्ला भरत असल्याची ओरड अनेकांतून होत होती. .उपविभागीय पोलीस अधिकारी अश्विनी जगताप यांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांना सोबत घेवून दुपारी लोहा शहर तसेच परिसरातील लॉजची झाडाझडती घेतली. त्यामध्ये नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या लॉज व्यवस्थापकां विरुद्ध कार्यवाही केली. दरम्यान लॉजवर महिलांसह आठ जोडपे आढळून आले तर त्यांच्यापैकी केवळ एकचेच ओळखपत्र नोंद असल्याचे आढळून आले. परंतु स्थानिक पोलिसांनी यासंदर्भात यापूर्वी कुठलीच कार्यवाही केली नव्हती. .मात्र उपविभागीय पोलीस अधिकारी याच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या कार्यवाहीत शहरातील चार ते पाच लॉजवर एकाचवेळी धाड टाकली. पकडण्यात आलेल्या महिलांसह पुरुष आरोपीविरुद्ध पोलिस डायरीत नोंद घेण्यात आल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. सदरील कारवाई उपविभागीय पोलिस अधिकारी अश्विनी जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. त्यामध्ये लोहा पोलिस ठाण्याचे पोनि. नागनाथ आयलाने, कंधारचे पोनि. चंद्रकांत जाधव, सपोनि रामचंद्र केदार, महिला पोलिस कर्मचारी सविता जोंधळे आदीसह पोलिस पथकाचा सहभाग होता.