Dharashiv News: बियाणे संवर्धन प्रकल्पातील पिके बहरली; हरभऱ्याच्या तब्बल ६१, तर ज्वारीच्या १६ जातींची प्रात्यक्षिक लागवड; शेतकरी घेताहेत माहिती

तेर: बीएएसएफच्या अर्थसाहाय्याने आणि यूएनजीसी बायफच्या संयुक्त अंमलबजावणीतून राबविण्यात येणाऱ्या गावरान बियाणे संवर्धन व बियाणे बँक प्रकल्पांतर्गत धाराशिव तालुक्यातील मुळेवाडी येथे स्थानिक बीजवैविध्य पुनरुज्जीवनाचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरात पारंपरिक वाणांबाबत नव्याने जागरूकता निर्माण होत असून, शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे..मुळेवाडी येथील शेतकरी अशोक मुळे व विक्रम मुळे यांच्या शेतात हरभऱ्याच्या तब्बल ६१ गावरान जाती, तसेच ज्वारीच्या १६ स्थानिक जातींची प्रात्यक्षिक लागवड करण्यात आली आहे. दुर्मिळ वाणांचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने हा प्रयोग महत्त्वपूर्ण ठरत असून, प्रकल्पाचा पहिला टप्पा यशस्वी झाला आहे. हरभरा प्रत्येकी १०० ग्रॅम तर ज्वारी १ किलो प्रमाणात प्रति वाण बियाण्यांची पेरणी ५ डिसेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली होती. सध्या ही पिके जोमात वाढत असून, प्रात्यक्षिक पाहण्यासाठी शेतकरी मोठ्या संख्येने भेट देत आहेत..गेल्या काही वर्षांत परदेशी वाणांचे व्यापारीकरण, हवामान बदल आणि शेती खर्च वाढल्यामुळे गावरान वाणांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर हरवू लागलेल्या वाणांचे संकलन, संवर्धन, जैवविविधतेचे संरक्षण, तसेच कमी खर्चिक व रोगप्रतिकारक वाणांचा प्रसार हा प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. बायफचे प्रकल्प अधिकारी डॉ. अतुल मुळे यांनी स्थानिक वातावरणाशी सुसंगत बियाणे शेतकऱ्यांना बियाणे बँकेमार्फत उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे सांगितले..प्रात्यक्षिक शेतांमध्ये प्रत्येक वाण स्वतंत्र ओळीत, योग्य अंतर राखून वैज्ञानिक पद्धतीने लागवड करण्यात आली आहे. यामुळे वाणांची वाढ, उत्पादनक्षमता, रोगप्रतिकारकता व हवामानाशी जुळवून घेण्याची क्षमता अभ्यासता येत आहे..बायफचे नीलेश चव्हाण शेतकऱ्यांना बीजशुद्धीकरण, साठवण, सेंद्रिय शेती व कीडनियंत्रणाबाबत मार्गदर्शन करीत आहेत. या प्रकल्पांतर्गत तालुक्यातील दहा गावांमध्ये उपक्रम राबविण्यात येत असून, मुळेवाडी व कसबे तडवळे येथे दोन बियाणे बँका उभारल्या जात आहेत. रब्बी हंगामासाठी १३० शेतकऱ्यांना विविध गावरान बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले. सुमारे २०० शेतकऱ्यांनी प्रात्यक्षिक पाहणीसह नैसर्गिक शेतीचे मार्गदर्शन घेतले. या उपक्रमामुळे स्थानिक बीजसाखळी मजबूत होऊन टिकाऊ शेतीला चालना मिळणार आहे.