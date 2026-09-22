मराठवाडा

Selu Ganesh Visarjan : सेलू तालुक्यात सर्वच जलस्रोत कोरडे; यंदा ‘श्रीं’चे विसर्जन कुठे करावे?; गणेशभक्तांना चिंता

Rain Shortage Leaves Rivers and Lakes Dry : पावसाळा संपत आला तरी सेलूत पाण्याचा ठणठणाट; नदी-नाले, तलाव, विहिरी कोरडे, गणेश विसर्जनाचा प्रश्न ऐरणीवर
Rain Shortage Leaves Rivers and Lakes Dry

Rain Shortage Leaves Rivers and Lakes Dry

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देवगावफाटा : पावसाळा संपत आला तरी सेलू तालुक्यात अद्याप समाधानकारक पाऊस नाही. त्यामुळे नदी-नाले, विहिरी, तलाव, बंधारे कोरडेठाक पडल्याने यंदा गणेश विसर्जन कुठे करणार, असा प्रश्न सार्वजनिक गणेश मंडळांसह घरगुती गणेशभक्तांसमोर निर्माण झाला आहे. यंदा मोठ्या भक्तिभावाने गणेशाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, गणेशोत्सवाच्या काळातही पावसाने पाठ फिरवल्याने उत्सवावर दुष्काळाचे सावट आहे.

Loading content, please wait...
rain
dry
River
Ganesh Visarajan
shortage of water in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com