Parbhani News:तीन आरोग्य केंद्रांत उष्माघात कक्ष सज्ज ; वाढत्या तापमानामुळे आरोग्य विभाग सज्ज, नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

देवगावफाटा: वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य उष्माघाताच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागाने व्यापक तयारी केली आहे. सेलू तालुक्यातील चिकलठाणा बुद्रूक, वालुर, देऊळगाव गात येथील आरोग्य केंद्रांत विशेष 'उष्माघात उपचार कक्ष' कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ उपचार मिळावेत यासाठी आवश्यक सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे..गेल्या काही दिवसांत तापमानात किंचित घट जाणवली असली तरी उष्णतेची लाट अद्याप कायम आहे. आगामी काळात तापमानात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षाच्या अनुभवाचा आधार घेत आरोग्य विभागाने यंदा पूर्वतयारी केली आहे..उष्माघाताचा सर्वाधिक धोका लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, उन्हात दीर्घकाळ काम करणारे मजूर यांना असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेऊन दुपारच्या वेळी बाहेर पडणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..ही आहेत उष्माघाताची लक्षणेडोके दुखणे, चक्कर येणे, अंग तापणे, उलट्या होणे अशी लक्षणे दिसल्यास विलंब न करता जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन उपचार घ्यावेत, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.अशा आहेत उपलब्ध सुविधासेलु तालुक्यातील चिकलठाणा बुद्रुक, वालुर आणि देऊळगाव गात येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत सुरू करण्यात आलेल्या उष्माघात कक्षात एसी, कूलर व पंख्यांद्वारे शीतकरण व्यवस्था करण्यात आली आहे. ओआरएस, आयव्ही फ्लुइड्स व आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तापमान मोजण्यासाठी डिजिटल उपकरणे आणि प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारीही तैनात करण्यात आले आहेत.."उन्हाळ्यात उष्माघाताचा वाढता धोका लक्षात घेऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये विशेष कक्ष सुरू करून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीसाठी आरोग्य यंत्रणा पूर्णतः सज्ज आहे."- डॉ. के.पी. चौधरी,तालुका आरोग्य अधिकारी, सेलू.