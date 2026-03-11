Illegal Sand Transportation: अवैध वाळू वाहतुकीने घेतला जीव; सेलूत हायवा टिप्पर अपघातांमुळे नागरिकांचा संताप

सेलू : शहरातील परभणी रस्त्यावरील जलशुद्धीकरण केंद्र आणि मदरसा टी पाॅइंटवर ता. २१ फेब्रुवारी रोजी हायवा टिप्परचा आपघात डुघरा गावातील ५५ वर्षीय व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला. घरातील कर्ता माणूस गेल्याने नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केली. अर्थात, अशा प्रकारचे अपघात पंचक्रोशीतील नागरिकांना नवीन नाहीत. अपघात घडतो, एखाद्याचा बळी जातो, त्या वेळेपुरता संताप होतो. दोन-चार दिवसांत सारं काही विसरून प्रत्येक जण कामाला लागतो. हा नित्याचा अनुभव. पण, त्यातून महसूल, पोलिस किंवा आरटीओ यापैकी एकही यंत्रणा धडा घ्यायला तयार नाही. .Pune Dust Pollution: पुणे पिंपरीत डंपर मिक्सरचा ‘धूळकंठ’; अवजड वाहनांमुळे वायू, धूळ आणि ध्वनी प्रदूषण वाढले.अवैध वाळू उपसा अन् वाहतुकीवर नियंत्रण मिळवायचे तर दूरच; पण ही वाहतूक करणाऱ्या अवैध गौणखनिज तस्करांना रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची तसदी यंत्रणा घेत नाही. शहरातील ५४८ बी आणि सेलू वालूर नवीन रस्ता तयार झाल्यानंतर त्यावरील अपघात आणि त्यात निरपराध वाहन चालकाचा दुर्दैवी बळी जाण्याची मालिका थांबलेली नाही. २१ फेब्रुवारी रोजी सकाळी दुचाकीवरून सेलूकडे येताना हायवा टिप्पर अंगावरून गेल्याने ५५ वर्षीय व्यक्ती जागीच ठार झाला. बहुतांश घटनांमध्ये घरातील कर्ता पुरुष जाऊन संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर येते..अशा अनेक घटना सातत्याने घडताहेत. त्यावर कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना केली जात नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे. जोपर्यंत अवैध वाळू वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर, हायवा टिप्पर व त्या वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण येणार नाही, तोवर असे अपघात घडतच राहणार व त्यात निष्पाप नागरिकांचा बळी जातच राहणार. अपघाताच्या वेळी वाहनाला वेगमर्यादा नसते, असे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. चूक कुणाची, अपघात कसा घडला, या सर्व बाबी नंतरच्या तपासाचा भाग आहेत. मात्र, ट्रॅक्टर, हायवा टिप्पर अन्य वाहनांची रस्त्यावरील वेगाची मर्यादा काय? बहुदा हायवा टिप्पर, ट्रॅक्टर या रस्त्यावरील यमदूत म्हणून वावरणाऱ्या वाहनांवर नंबर आढळून येत नाहीत..Latest Marathi News Update: आज कुठे काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....नंबरप्लेट नसलेले डंपर सुसाट धावतात, त्यांना का रोखले जात नाही, हा प्रश्न आहे. अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. माध्यमांनी हा मुद्दा उचलल्यानंतर प्रशासन काहीतरी कारवाईचा देखावा करते. वाळू उपसा महसूल, त्याची वाहतूक पोलिस व वाहतुकीत वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या चौकशीचा भाग हा उपप्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) यांच्याकडे असतो. अनेकदा या तीनही यंत्रणांच्या संयुक्त कारवाईसंदर्भात निर्णय घेतला जातो. तशा सूचनाही दिल्या जातात. मात्र, त्याचा परिणाम मात्र शून्य. अवैध वाळू उपशात राजकीय भागिदारी असते, वाहतुकीसाठी नेत्यांच्या चेल्यांचे हायवा टिप्पर, ट्रॅक्टर वापरले जातात. मग, कशाला कारवाई होईल, यंत्रणा आपली कुंभकर्णी झोपेत मस्त आहे, असेच म्हणावे लागेल.."सेलू-मानवतरोड सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करण्यात येत आहे. यासाठी हायवा टिप्पर आदी वाहने शहरातील रस्त्यांवर सुरू असतात. या वाहनांना वेगमर्यादा असावी. कारण शहरातील रस्त्यांवर लहान मुले, वयोवृद्ध यांची वर्दळ असते. छोटे-मोठे अपघात नित्याचेच झाले आहेत. संबंधितांनी या वाहनांचा वेगमर्यादेवर निर्बंध घालावेत. जेणेकरून शहरासह परिसरातील रस्त्यांवर अपघात घडणार नाहीत."-प्रशांत भालेराव, रहिवासी, सेलू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.