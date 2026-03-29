Hingoli News: सेलु तालुक्यात यंदा ज्वारीचे उत्पादन घटणार; ज्वारीचा दर साडेचार ते पाच हजारांवर; प्रतिकूल हवामानामुळे परिणामाची चिन्हे

सेलू: उत्पादनातील घटीमुळे ज्वारी सर्व सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली असून, दर साडे चार ते पाच हजार रुपये क्विंटलवर पोहचल्याने भाकरीचा चंद्र महागला आहे.पेरणीपासूनच यंदा या पिकावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव, शेतात वन्यप्राण्यांचा धुडगूस, घटलेले दर, मोठ्या प्रमाणात थंडीमुळे पिकाच्या वाढीवर झालेला परिणाम, पाखर राखणीसाठी मनुष्यबळाची अडचण, पेरणीपासून काढणीपर्यंत वाढलेल्या अडचणींमुळे ज्वारीच्या उत्पादनात घट आली असून यामुळे ज्वारीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. .सध्या किरकोळ बाजारात ४५ ते ५० रुपये किलोवर ज्वारीचे दर पोचल्याने सर्वसामान्यांच्या कक्षेबाहेर ज्वारी गेली आहे. ज्वारीला सर्वसामान्यांचा आहारात महत्त्वाचे अन् प्रमुख स्थान आहे. ज्वारीमुळे पचनशक्तीत सुधारणा, हृदयरोगात कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण कमी करण्यास मदत आदी फायदे आहेत. ज्वारीमध्ये प्रथिने, तंतुमय पदार्थ, खनिज द्रव्ये, कॅल्शियम हे मानवी आरोग्यास गुणकारी घटक आहेत. काही वर्षांपूर्वी चपाती, पोळी सामान्यांच्या घरी सणासुदीलाच होत असे. ज्वारीची भाकरी हीच सामान्यांच्या जीवनातील दररोज भुकेला उपयोगी पडणारी..सोयाबीनच्या दरातील वाढ, उसासह बागायती क्षेत्राचा शेतीतील वाढलेला टक्का, कापूस, तूर, हरबरा या नगदी पिकांच्या क्षेत्रात वाढ झाल्याने ज्वारीचे क्षेत्र हळूहळू घटत गेले अन् मागणी स्थिर राहिल्याने यावर्षी ज्वारीच्या दरात दुपटीने वाढ होत पाच ते सहा हजार रुपये क्विंटलपर्यंत भाव जातील असे बोलले आहेत. त्यामुळे वाढलेल्या महागाईमुळे ज्वारी विकत घेणे सर्वसामान्यांच्या कक्षेबाहेर गेले आहे.सेलू तालुक्यात रब्बी हंगामातील मोठी ज्वारीचे क्षेत्र घटले आहे. शिवाय ज्वारीला पर्याय असलेली बाजरी, पिवळी ज्वारी, संकरित ज्वारीचेही दर वाढलेलेच आहेत. शिवाय पेरणी झालेले पीकक्षेत्रही लष्करी अळी, रानडुक्कर, हरीण यांमुळे अडचणीत आले असून उत्पादनात मोठी घट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या तरी भाकरीचा चंद्र सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच आहे..रब्बी ज्वारीचे कोठार संकटात...सेलू शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भाग रब्बी ज्वारीचे कोठार म्हणून ओळखला जातो. शिवाय विहीर, प्रकल्पाचा पाण्यावर अनेक शेतकरी ज्वारीचे पीक घेतात. परंतु, यंदा मात्र पेरणीपासूनच कडाक्याच्या थंडीचा प्रादुर्भाव होता. बहुतेक दिवस दहा अंश सेल्सिअसपेक्षाही कमी तापमान राहिल्याने ज्वारीचे सीमावर्ती भागातील आगार पुरतेच संकटात सापडले. त्यामुळे बहतुःश ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांची भिस्तही विकतच्या ज्वारीवरच राहणार आहे..हुरडा पार्ट्यांवरही परिणामथंडीच्या मोसमात ज्वारीचे दाणे दुधाळ अवस्थेत असताना भाजल्यास चवदार, मऊ अन् गोडसर लागतात. अशा हुरड्यामध्ये लिंबू, मीठ, साखर, चटणी टाकून खाल्ल्यास त्याची चव आणखी खुमासदार होते. तालुक्यासह ग्रामीण भागात रब्बी हंगामात हुरडा पार्ट्यांची रेलचेल कायमच असते. परंतु, यावर्षी ज्वारीच्या क्षेत्रात घट झाल्याने हुरडा पार्ट्याही तुरळकच राहिल्या आहेत..बदलत्या हवामानाचा फटकासध्या तालुक्यातील शेतशिवारांत मोठी ज्वारी काढणीच्या अवस्थेत आहे. मात्र, गेल्या आठवडाभरापासून बदलत्या हवामानाचा फटका ज्वारीला बसला आहे. तालुक्यातील काही भागांत झालेल्या जोरदार गारपिटीने अन् वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे ज्वारीचा दर्जा आणिथ उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे.